Финансовые новости: Участникам рынка следует быть аккуратными в своих коммуникациях (02.07.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России рекомендует участникам финансового рынка проявлять осмотрительность при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов. Сообщения, адресованные клиентам, должны содержать точные формулировки, исчерпывающие сведения и исключать предпосылки для неверного или двусмысленного трактования.

29.01.2024 ООО «Цифра брокер» направило своим клиентам сообщение о прекращении их торговых операций на СПБ Бирже с 30.01.2024. Из текста сообщения однозначно не следовало, что решение о прекращении операций принято исключительно ООО «Цифра брокер» и касается только его клиентов, а не торгов на СПБ Бирже в целом. В результате сообщение было интерпретировано инвестиционным сообществом как известие о предстоящей остановке торгов на СПБ Бирже всеми российскими ценными бумагами и прекращении функционирования биржи как торговой площадки. Новость, распространившаяся в телеграм-сообществе и подхваченная средствами массовой информации (СМИ), спровоцировала негативную реакцию участников рынка: в течение 20 минут цена акций СПБ Биржи снизилась на 13%.

Банк России изучил все обстоятельства произошедшего и не усмотрел в действиях брокера и СМИ умысла на совершение манипулирования ценой акций СПБ Биржи.

При этом Банк России обращает внимание, что некорректная информация оказывает негативное влияние на состояние финансового рынка, вводит в заблуждение инвесторов и создает риск манипулирования рынком. Нарушение запретов на манипулирование рынком, в том числе путем умышленного распространения заведомо ложных сведений, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством, включая уголовную.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI