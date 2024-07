СПбГАСУ – участник выставки «Мой Петербург»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В историческом парке «Россия – моя история» в Северной столице с 30 мая по 1 октября проходит мультимедийная выставка «Мой Петербург». СПбГАСУ принял участие в выставке 20 июня в рамках программы, подготовленной Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) Правительства Санкт-Петербурга совместно с администрацией Калининского района города.

Вячеслав Тонких, ассистент кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ, вместе с коллегами из архитектурного бюро «Студия 44», Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа, Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки и КГА познакомил посетителей выставки с профессией архитектора. Вячеслав Дмитриевич выступил с лекцией о знаменитых зодчих прошлого и современности, благодаря которым сформировался неповторимый образ города на Неве.

«Слушатели проявили живой интерес к лекции. Такие мероприятия предоставляют возможность не только популяризировать знания, но и представить наш вуз петербуржцам и гостям города», – сказал Вячеслав Тонких.

