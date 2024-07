Правительство утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 29 июня 2024 года №1725-р

В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи по всей стране. Распоряжение об утверждении формы такого документа подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Удостоверение будет оформляться в бумажном, а в дальнейшем – и в электронном виде. Семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки в своём субъекте и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений.

Порядок выдачи удостоверений будет определён на уровне регионов. Действующие удостоверения переоформят в том числе в беззаявительном порядке.

Распоряжение подготовлено для реализации Указа Президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей», подписанного 23 января 2024 года.

Вопрос о необходимости создания единого образца удостоверения многодетной семьи обсуждался на встрече Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации 24 июня.

