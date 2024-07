Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце июня в Беларуси прошёл XI форуме регионов двух стран. Гостей из 60 областей, краев и республик Российской Федерации приняли в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Организаторы форума — Совет Федерации РФ и Совет Республики Национального собрания Беларуси. Ключевой темой для обсуждения стала «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства».

Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции. Россия и Беларусь продолжают последовательно наращивать сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Причём делают это на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга , — отметил Владимир Путин.

За годы проведения форум приобрёл статус традиционной диалоговой площадки представителей органов власти, бизнес-сообществ России и Беларуси.

На форуме по направлению председателя экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ, ректора СПбПУ Андрея Рудского с докладом «Роль модельного законотворчества в формировании антикоррупционной политики в аспекте национальной безопасности государства» выступил заместитель председателя экспертного совета, директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Политеха Дмитрий Мохоров.

Председатель постоянной комиссии совета Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Федерального Собрания РФ Владимир Полетаев отметили важность развития модельного законотворчества как важнейшего фактора союзной интеграции.

Дмитрий Мохоров сообщил, что возглавляемый Андреем Рудским экспертный совет более трёх лет осуществляет разработку и экспертизу модельных законов Содружества Независимых Государств, которые являются основой развития законодательства Союзного государства и государств — участников СНГ. Политехнический университет уже не первый год принимает участие в Форуме регионов России и Беларуси, что позволяет укрепить существующие связи с университетами Республики Беларусь на уровне межгосударственного взаимодействия.

Первый форум регионов Беларуси и России прошел в 2014 году в Минске. Эффективное мероприятие решили проводить ежегодно, поочередно в каждой из стран. Его принимали Сочи, Минск и Минская область, Москва, Могилев, Санкт-Петербург, Гродно, Уфа. В этом году в связи с празднованием 1050-летия со дня образования города Витебска и 80-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мероприятия прошли сразу в трёх городах.

