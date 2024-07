Политех будет участвовать в благоустройстве Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политехнический университет посетили вице-губернаторы Санкт‑Петербурга Владимир Княгинин и Евгений Разумишкин. Целью рабочего визита стало обсуждение новых направлений сотрудничества между вузом и городом, а также поиск форматов организационного взаимодействия.

В сопровождении первого проректора СПбПУ Виталия Сергеева Владимир Княгинин и Евгений Разумишкин посетили Инженерно-строительный институт. И. о. директора ИСИ Марина Петроченко рассказала об основных направлениях деятельности института и представила проект «МетаКампус Политех», целью которого является трансформация системы управления кампусом и развитие системы цифровых сервисов для повышения эффективности управления инфраструктурой университета. Проект разрабатывается в рамках стратегического проекта «Технополис Политех», реализация которого осуществляется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».

В Высшей школе дизайна и архитектуры ИСИ гости ознакомились со студенческими проектами, направленными на модернизацию объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ходе визита Евгений Разумишкин предложил представителям Инженерно-строительного института принять участие в разработке концепций благоустройства районов Санкт-Петербурга.

Усиление взаимодействия с городом по вопросам пространственного развития и благоустройства территорий является одной из задач, которую мы обозначили как приоритетную. Город стремительно развивается, появляются новые пространства, которые должны быть благоустроены, максимально адаптированы и приспособлены под запросы и потребности потенциальных пользователей. А Политех, в свою очередь, готовит высококвалифицированных специалистов в области градостроительства, городского строительства и хозяйства, эксплуатации и управления объектами недвижимости. В ближайшее время мы начинаем интеграцию реальных задач, обозначенных в рамках нашего сотрудничества с городом, в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность Инженерно-строительного института , — прокомментировала Марина Петроченко.

На совещании в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» директор Института энергетики Виктор Барсков обозначил наиболее значимые проекты, которые были реализованы институтом для разных городов России. В свою очередь Евгений Разумишкин рассказал о деятельности Жилищного комитета и задачах, в решении которых могут поучаствовать политехники.

Молодежь — это наше будущее. Креатив, новый взгляд на простые и обыденные вещи, другой подход к задачам, творческий потенциал, который можно направить на новые проекты. Уверен, вместе с Политехом у нас получится реализовать интересные проекты , — сказал Евгений Разумишкин.

Участники встречи обсудили проекты социальной инфраструктуры, взаимодействие в благоустройстве города, возможность практик и стажировок студентов СПбПУ в комитетах. Вице-губернатор Владимир Княгинин обратил внимание на высокую заинтересованность Правительства Санкт-Петербурга в расширении сотрудничества с Политехом по актуальным для города направлениям социально-экономического развития.

