НИУ ВШЭ открывает новую программу microdegree «Исследователь в EdTech»

Институт образования Высшей школы экономики в партнерстве с компанией Skyeng анонсировал запуск новой образовательной программы «Исследователь в EdTech: data-driven-подход для цифровых образовательных продуктов». Новый курс, призванный подготовить специалистов по комплексному анализу пользователей и рынка в сфере образовательных технологий, рассчитан на 9 месяцев и завершается присвоением microdegree. Программа сочетает фундаментальную научную основу с практическими занятиями, направленными на формирование исследовательского мышления. Выпускники получат специализацию «специалист по исследованиям в сфере онлайн-образования». Важно отметить, что microdegree предоставляет ряд существенных преимуществ: она дает дополнительные баллы при поступлении в магистратуру Института образования ВШЭ, а также позволяет засчитывать часть пройденной программы во время обучения в магистратуре. «Без исследовательского мышления проводить исследование очень сложно. Важно научиться видеть связь исследовательской задачи и бизнес-запросов», — комментируют разработчики программы.

Анастасия Капуза, научный сотрудник Международной лаборатории оценки практик и инноваций в образовании, отмечает растущий спрос на таких специалистов: «Мы видим, что скиллсет исследователя очень востребован. Даже если позиция называется по-другому, умение ставить гипотезы и видеть задачу под разными углами высоко ценится». По словам Ники Новиковой, старшего специалиста по пользовательским и маркетинговым исследованиям Skyeng, основная задача исследователя — выявить реальные потребности пользователей и предложить наиболее эффективные решения. Программа «Исследователь в EdTech: data-driven-подход для цифровых образовательных продуктов» призвана восполнить дефицит квалифицированных кадров в этой области. «Специалистов хорошего уровня пока очень мало, и от этого востребованность значимо растет», — подчеркивает Анастасия Капуза. Старт программы запланирован на сентябрь текущего года, но организаторы уже начали формировать список участников. Подача заявки на раннем этапе позволит адаптировать содержание курса под запросы и проекты потенциальных студентов.

