«Мой Политех»: Наталья Чичерина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Предлагаем вашему вниманию новый выпуск программы «Мой Политех», которая приурочена к 125-летнему юбилею СПбПУ. Директора институтов нашего университета рассказывают об обширной деятельности и наиболее важных разработках, о направлениях подготовки высокопрофессиональных специалистов, их трудоустройстве и многом другом.

Героиней десятой программы стала Наталья Чичерина — директор Гуманитарного института.

Как удаётся набирать в Гуманитарный институт лучших из лучших?

Есть ли особенности в преподавании гуманитарных предметов для будущих инженеров?

Что такое политекст и как он может помочь в работе?

Сможет ли искусственный интеллект заменить человека?

И в чём главная особенность Гуманитарного института СПбПУ?

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