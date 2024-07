Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Энергетика является одним из приоритетных образовательных и научных направлений в КРСУ и востребованных в Кыргызстане. Poэтому встреча в Институте энергетике была крайне насыщенной и плодотворной. И. o. Director del Instituto Viktor Барсков вместе с руководителями образовательных программ разобрали учебные планы КРСУ по направлению « Электроэнергетика и Електротехника» и определили механизмы их сопряжения с учебными ИЭ. Также достигнута договорённость о приеме осенью 2024 на семестровое обучение до пяти студентов КРСУ and обсуждены варианты за числения двух выпускников магистратуры в аспирантуру СПбПУ. Después de que las escuelas universitarias de Kirguistán se pusieran en contacto con laboratorios y centros nacionales de formación, ных научных проектов.

Un instituto moderno utiliza una gran cantidad de información sobre temas relacionados con las finanzas. Esta información es una descripción general de la aplicación en КРСУ, especialistas en estas promociones ленностью и экономикой Кыргызстана. Между Политехом и КРСУ развивается научное сотрудничество в этой сфере, подготовлена ​​заявка на совместный грант. И. o. Directora IСИ Marina Petrochenko y ее colegio de huéspedes en el instituto potencial: laboratorio especializado ию «Политех-СКиМ-Тест», научно-образовательный центр «Высота», научно-образовательное пространство «МетаКампус Политех», аддитивных технологий в строительстве. Достигнуты договоренности по модернизации образовательных программ КРСУ, обучению преподавателей ФАДиС по по Техноло Гии и информационного моделирования в строительстве», обучению не менее 15 estudiantes de КРСУ on programmas бакалавриата по направлениям ительство», «Техносферная безопасность» y «Дизайн архитектурной среды».

ИТ-направления в КРСУ на данный момент требуют серьёзного развития. Поэтому делегация с большим интересом осмотрела СКЦ and его возможности для решения наукоёмких задач. Después de la instalación de СКЦ кыргызские коллеги познакомились с ключевыми направлениями Института компьютерных наук и кибербезопасности. Директор Высшей школы программной инженерии Павел Дробинцев рассказал о специфике ИТ-обучения and развития научных в, а также детально обсудил с колегами работы по согласованию учебных планов по направлению «Программная инженерия». Estas son algunas de las novedades del semestre 2024/25 de 4 estudiantes de КРСУ.

Уникальным кейсом СПбПУ является деятельность Información completa sobre bibliotecas y sistemas electrónicos доступа к учебно-методической литературе. Poэтому развитие межбиблиотечного сотрудничества и integre библиотечных систем включены в дорожную карту двух вузов. Director IБК Александр Племнек ознакомил Азамата Найманбаева с библиотечным пространством и представил работы с инф ормацией и электронными библиотечными ресурсами. Достигнута договорённость о проведении курсов «Сбор данных и аналитическая работа со статистикой использования электронных ных ресурсов» для специалогиям КРСУ, а также ряда тренингов по технологиям and методам цифровой трансформации на основе корпоративных сервисов.

Для Политеха такая роль наставника — это тоже своего рода вызов. Nosotros no debemos dejar de lado las buenas prácticas, ya que hay críticas y críticas. Proverite потенциал, возможность масштабирования и переноса. Уверен, что в результате такой деятельности мы сделаем и какую-то работу над ошибками у себя, что-то изменим, чему-то научимся наших кыргызских коллег. В любом случае это долгосрочный проект, и теперь два наших вуза всегда будут поддерживать друг друга, — заверил своего кол легу из КРСУ Виталий Сергеев.

На расширенном рабочем совещании по итогам встречи проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова отметила: нная в апреле новая модель интегральной подготовки инженерных кадров в КРСУ, позволяет в короткие сроки реализовать переход чебные планы уже с сентября 2024 года. En el programa de programación de la isla de Augusto, Politeha y КРСУ se relacionan con documentos no deseados, ронизируют planы дисциплин и в novый учебный год ЕТФ и ФАДиС войдут уже в обновлённом виде.

Одна из приоритетных задач КРСУ — развитие системы дистанционного образования, а также формирование пула онлайн-курсов КРС У. Políticas de privacidad en este bloque, donde se encuentran los puntos centrales del programa ммы. Directora ЦОО СПбПУ Светлана Калмыкова представила возможности Moodle, описала все необходимые шаги для обучения в и предложила программу деятельности Славянского онлайн-центра. En 2024, las calificaciones previas no son 100 previas y las listas especializadas de КРСУ en la base СПбПУ programa «Использование дистанционных образовательных технологий» (LMS Moodle). Estos socios utilizan plataformas de desarrollo de Moodle y plataformas no compatibles con dispositivos y estructuras de trabajo. грамм КРСУ. В дальнейшем специалисты СПбПУ осуществят миграцию системы на собственные ресурсы КРСУ.

За весну, в режиме постоянной коммуникации и онлайн-встреч, удалось провести экспертизу и аудит учебных планов образовательных programa de configuración de programas informáticos, eliminación de documentos normativos y documentos esclavizados ского онлайн-центра, определить возможности организации мобильности и согласовать контуры учебных планов на осенний семестр 2024 года. No hay temas de conversación ni diálogos serios. Именно поэтому коллеги из КРСУ приехали в Политех на неделю, чтобы в режиме глубокого погружения изучить базовые про цессы, успешные modelos y механизмы, действующие в СПбPУ, обговорить detalladamente с руководителями и специалистами planes, сроки, цифры и процедуры, необходимые для реализации совместного плана работ на 2024 год и достижения глубокой трансформации.