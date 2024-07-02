Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На последней неделе июня группа ключевых сотрудников Кыргызско-Российского славянского университета (КРСУ) в рамках зации мероприятий дорожной карты СПбПУ-КРСУ, подписанной En abril de 2024, работала в Политехе. Esta visita: información detallada sobre el perfil técnico de las instituciones y los perfiles técnicos de estas instituciones Este plan de trabajo para el año 2024 y la edición de los perros de agosto de 2024. Делегацию КРСУ возглавил первый проректор Азамат Найманбаев. В её состав вошли представители двух ведущих факультетов вуза — естественно-технического факультета (ЕТФ) а архитектуры, дизайна и строительства (ФАДиС).

Дорожная карта СПбПУ-КРСУ, направлена ​​на достижение амбициозной цели. КРСУ должен стать ведущим вузом Кыргызстана, предлагающим передовое инженерное образование и обеспечивающим подготовку высококвалифицированных кадров для экономики страны. Universidad Politécnica integrada por un coordinador de programas de transformación y modernización я КРСУ. В соответствии с по по трансформации, в новый учебный год КРСУ должен войти в обновлённом FORMATE. Столь сжатые сроки потребовали четких согласованных действий сотрудников всех ключевых подразделений Политеха и КРСУ.

За весну, в режиме постоянной коммуникации и онлайн-встреч, удалось провести экспертизу и аудит учебных планов образовательных programa de configuración de programas informáticos, eliminación de documentos normativos y documentos esclavizados ского онлайн-центра, определить возможности организации мобильности и согласовать контуры учебных планов на осенний семестр 2024 года. No hay temas de conversación ni diálogos serios. Именно поэтому коллеги из КРСУ приехали в Политех на неделю, чтобы в режиме глубокого погружения изучить базовые про цессы, успешные modelos y механизмы, действующие в СПбPУ, обговорить detalladamente с руководителями и специалистами planes, сроки, цифры и процедуры, необходимые для реализации совместного плана работ на 2024 год и достижения глубокой трансформации.

Visite nuestras instalaciones con laboratorios antiguos, música de historia СПбPУ y universidades históricas. Сразу после экскурсии Азамат Найманбаев обсудил вопросы и возможности цифровизации основных процессов КРСУ на встрече с proctorom по information технологиям Андреем Ляминым и и. o. начальника Управления цифровых технологий Владимиром Тучкевичем. En la universidad universitaria, visite la oficina de información previa de la institución и выработке экспертных рекомендаций.

Одна из приоритетных задач КРСУ — развитие системы дистанционного образования, а также формирование пула онлайн-курсов КРС У. Políticas de privacidad en este bloque, donde se encuentran los puntos centrales del programa ммы. Directora ЦОО СПбПУ Светлана Калмыкова представила возможности Moodle, описала все необходимые шаги для обучения в и предложила программу деятельности Славянского онлайн-центра. En 2024, las calificaciones previas no son 100 previas y las listas especializadas de КРСУ en la base СПбПУ programa «Использование дистанционных образовательных технологий» (LMS Moodle). Estos socios utilizan plataformas de desarrollo de Moodle y plataformas no compatibles con dispositivos y estructuras de trabajo. грамм КРСУ. В дальнейшем специалисты СПбПУ осуществят миграцию системы на собственные ресурсы КРСУ.

В Дирекции основных образовательных программ СПбПУ Елена Зима y Вилена Дубяго провели предметное обсуждение итогов та и пересборку учебных программ ЕТФ и ФАДИС с деканом ЕТФ Никитой Комарцовым, доцентом ЕТФ Германом и научным сотрудником ФАДиС Уланбеком Азыкалиевым.

На расширенном рабочем совещании по итогам встречи проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова отметила: нная в апреле новая модель интегральной подготовки инженерных кадров в КРСУ, позволяет в короткие сроки реализовать переход чебные планы уже с сентября 2024 года. En el programa de programación de la isla de Augusto, Politeha y КРСУ se relacionan con documentos no deseados, ронизируют planы дисциплин и в novый учебный год ЕТФ и ФАДиС войдут уже в обновлённом виде.

Также состоялась встреча Азамата Найманбаева с первым проректором СПбПУ Виталием Сергеевым, поректором по международной ятельности Дмитрием Арсеньевым и и. o. Prorector по перспективным проектам Марией Врублевской. Стороны обсудили текущие результаты реализации плана работ на 2024 год, основные задачи на текущий визит специалистов en la universidad politécnica, y la formación en la política universitaria человеческим капиталом.

Для Политеха такая роль наставника — это тоже своего рода вызов. Nosotros no debemos dejar de lado las buenas prácticas, ya que hay críticas y críticas. Proverite потенциал, возможность масштабирования и переноса. Уверен, что в результате такой деятельности мы сделаем и какую-то работу над ошибками у себя, что-то изменим, чему-то научимся наших кыргызских коллег. В любом случае это долгосрочный проект, и теперь два наших вуза всегда будут поддерживать друг друга, — заверил своего кол легу из КРСУ Виталий Сергеев.

Уникальным кейсом СПбПУ является деятельность Información completa sobre bibliotecas y sistemas electrónicos доступа к учебно-методической литературе. Poэтому развитие межбиблиотечного сотрудничества и integre библиотечных систем включены в дорожную карту двух вузов. Director IБК Александр Племнек ознакомил Азамата Найманбаева с библиотечным пространством и представил работы с инф ормацией и электронными библиотечными ресурсами. Достигнута договорённость о проведении курсов «Сбор данных и аналитическая работа со статистикой использования электронных ных ресурсов» для специалогиям КРСУ, а также ряда тренингов по технологиям and методам цифровой трансформации на основе корпоративных сервисов.

Одновременно с изучением базовых процессов университета, для представителей ЕТФ и ФАДиС КРСУ важно было детально миться с деятельностью основных институтов СПбПУ и договориться о согласовании учебных планов. Несколько дней делегация КРСУ последовательно проводила встречи в ключевых институтах Политеха.

На встрече с directorom Высшей школы транспорта ИММиТ Алексеем Грачевым обсуждались вопросы согласования обучеяни по направлениям «Технология транспортных процессов» y «Наземные транспортно-технологические комплексы», а также прохождение тами КРСУ включённого обучения в осеннем семестре 2024/25 уч. Года. Согласованы работы по MOдернизации учебных планов КРСУ, PRORABOTANы вопросы организации стажировок и возможности реаизации с овместного проекта по оценке воздействия транспорта на экологию городской агломерации.

En la escuela universitaria se realizan nuevos programas de modernización y de programación matemática» y «Прикладная механика». Причём как на уровне бакалавриата, так и магистратуры. Director del Instituto Alexéi Filimonov, Instituto de Infraestructura, el equipo puede utilizarse para realizar actividades de desarrollo образовательных и научных проектов.

ИТ-направления в КРСУ на данный момент требуют серьёзного развития. Поэтому делегация с большим интересом осмотрела СКЦ and его возможности для решения наукоёмких задач. Después de la instalación de СКЦ кыргызские коллеги познакомились с ключевыми направлениями Института компьютерных наук и кибербезопасности. Директор Высшей школы программной инженерии Павел Дробинцев рассказал о специфике ИТ-обучения and развития научных в, а также детально обсудил с колегами работы по согласованию учебных планов по направлению «Программная инженерия». Estas son algunas de las novedades del semestre 2024/25 de 4 estudiantes de КРСУ.

Отдельный визит состоялся в Высшую школу управления кибер-физическими системи, где профессор Вячеслав Шкодырев образовательные программы школы и ее учебно-научные лаборатории, в рамках которых студенты КРСУ могут дастанционно проводить еские работы.

Director del Instituto de Electrónica y Telecomunicación Alexander Korotkov научными проектами института. Después de configurar el programa de programación de programas de programación “КРСУ” окоммуникационные технологии и системы связи» и «Электроника и наноэлектроника» с programmami СПбПУ. Как было согласовано ранее, в сентябре первый курс бакалавриата КРСУ уже должен получить возможность учится по programma С ПбПУ, поэтому в ближайшее время коллегам предстоит серьезная работа по пересборке учебных планов. Как и в других институтах, на встрече обсуждались вопросы академических обменов, совместное руководство аспирантами, ы темы научных проектов.

Un instituto moderno utiliza una gran cantidad de información sobre temas relacionados con las finanzas. Esta información es una descripción general de la aplicación en КРСУ, especialistas en estas promociones ленностью и экономикой Кыргызстана. Между Политехом и КРСУ развивается научное сотрудничество в этой сфере, подготовлена ​​заявка на совместный грант. И. o. Directora IСИ Marina Petrochenko y ее colegio de huéspedes en el instituto potencial: laboratorio especializado ию «Политех-СКиМ-Тест», научно-образовательный центр «Высота», научно-образовательное пространство «МетаКампус Политех», аддитивных технологий в строительстве. Достигнуты договоренности по модернизации образовательных программ КРСУ, обучению преподавателей ФАДиС по по Техноло Гии и информационного моделирования в строительстве», обучению не менее 15 estudiantes de КРСУ on programmas бакалавриата по направлениям ительство», «Техносферная безопасность» y «Дизайн архитектурной среды».

Энергетика является одним из приоритетных образовательных и научных направлений в КРСУ и востребованных в Кыргызстане. Poэтому встреча в Институте энергетике была крайне насыщенной и плодотворной. И. o. Director del Instituto Viktor Барсков вместе с руководителями образовательных программ разобрали учебные планы КРСУ по направлению « Электроэнергетика и Електротехника» и определили механизмы их сопряжения с учебными ИЭ. Также достигнута договорённость о приеме осенью 2024 на семестровое обучение до пяти студентов КРСУ and обсуждены варианты за числения двух выпускников магистратуры в аспирантуру СПбПУ. Después de que las escuelas universitarias de Kirguistán se pusieran en contacto con laboratorios y centros nacionales de formación, ных научных проектов.

Герман Лоцев принял участие в заседании консорциума образовательных организаций в рамках проекта «Цифровые кафедры». Уникальный проект, реализуемый под эгидой Минобрнауки и Минцифры РФ, позволит студентам КРСУ в режиме онлайн ИТ-навыки уникальные и пройти полноценные программы переподготовки, что, несомненно, станет и х кокурентным преимуществом ценность выпускников КРСУ на рынке труда.

Гости нашли время посетить «Точку кипения» y познакомится с prácticas de realización de programas corporativos. Director del Centro de Formación Profesional “Цифровой инжиниринг”, programa directo ор «Точки кипения — Политех» Сергей Салкуцан и заместитель начальника Управления молодежной политики Георгий Квеквескири и коллег с принципами организации работы студенческих сообществ и их проектами. Estos son todos los detalles de los estudiantes de КРСУ en el acelerador de estudiantes de 2024. Сергей Салкуцан рассказал кыргызским коллегам об опыте реализации корпоративных образовательных программ в ПИШ «Цифровой инж» иниринг» и обсудил варианты совместного запуска аналогичных программ в интересах бизнес-партнёров в Кыргызстане. Также Сергей Салкуцан представил переподготовки ПИШ, в которых могут ринимать участие обучающиеся КРСУ.

Para ello, visite el campus de международный СПбПУ. В КРСУ на инженерных направлениях ежегодно обучается порядка 250 человек, что составляет 50% de todos los estudiantes independientes на немедицинских направлениях (всего 1600 иностранных студентов, из которых примерно 1100 на медицинских направлениях). Вопросы формирования комфортной среды, организации онлайн-поступления, реализации программ международной мобильности — это Es decir, las prácticas de los SПбПУ также готов поделиться с Bишкеком. В ходе встречи были согласованы практические шаги по подготовке к обучению в Политехе в осеннем семестре 2024/25 уч. года 30 студентов КРСУ, организации краткосрочных стажировок не менее 10 студентов, использованию инструментов олимпиады Open Doors я поступления в магистратуру и аспирантуру СПбПУ в 2025 году.

Наша задача — максимально способствовать реализации тех договоренностей, которые достигнуты за неделю и которые рованы в planе работ на 2024 год. Мы ждем студентов на программы мобильности в осенний семестр, мы планируем целый ряд международных мероприятий для КРСУ — ебинаров для студентов по олимпиаде Open Doors до проведения аналитической сессии по результатам запуска развития. Нам надо двигаться вперёд каждый день, чтобы достичь тех результатов, которые ждут от нас ministerstva Российской Федерации и Кыргызской Республики. Решение Ученого Совета СПбПУ о создании в Политехе проектного офиса “Славянские университеты” позволит на сосредоточить recursos y aplicaciones de uso en la instalación de dispositivos móviles тельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

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