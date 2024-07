Марат Хуснуллин: Финансирование расселения аварийного жилья станет более эффективным

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит повысить эффективность расходования средств на переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

«Переселение людей из аварийных домов – масштабная программа, которая имеет высокую социальную значимость, поскольку решает задачи по повышению качества жизни людей, улучшению условий, в которых они проживают. Правительство регулярно предпринимает шаги, направленные на совершенствование и уточнение механизмов выполнения этой программы. Постановление, которое подписал Председатель Правительства, повысит эффективность финансирования программы, сделает расходование регионами бюджетных средств, выделяемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, более оперативным», – сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Согласно постановлению, часть финансирования, предусмотренного на программу переселения граждан из домов, признанных аварийными с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года, можно будет перераспределить между регионами в зависимости от степени контрактации программы. Для принятия такого решения потребуется согласование президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию.

«С 2019 года из аварийных домов в новое комфортное жильё переехали 720,4 тысячи россиян. Эта работа продолжается, причём она должна выполняться своевременно. Регионы, в которых задачи по расселению аварийного жилфонда решаются в установленные сроки, смогут получить финансирование, чтобы двигаться дальше», – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда курирует Минстрой. Её оператором выступает Фонд развития территорий.

