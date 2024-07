Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу участника программы «Время героев» по вовлечению героев СВО в просветительскую работу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в качестве наставника провёл встречу с участником проекта «Время героев». Им стал уроженец Республики Башкортостан, выпускник Казанского танкового училища, Герой России Степан Белов.

Программа «Время героев» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку участников СВО к работе в органах государственной и муниципальной власти, госкомпаниях и иных организациях. На днях завершился первый этап обучения, и герои проекта приступили к занятиям с наставниками из числа представителей Правительства России, Администрации Президента, Совета Федерации, Госдумы и других федеральных органов власти.

Дмитрий Чернышенко отметил, что среди 83 участников, зачисленных на обучение, 20 Героев России.

«По инициативе Президента Владимира Путина запущена программа, которая не просто помогает участникам СВО поступить на госслужбу – это подготовка кадрового резерва из числа нашей элиты, не словом, а делом доказавшей свою преданность Родине. Выработка ценностного иммунитета – стратегический национальный приоритет современной России. Ребята – участники спецоперации как раз являются проводниками наших ценностей и способны привить подрастающему поколению истинную любовь к стране, её культуре и истории. Военнослужащие оперативнее принимают решения, действуют уверенно – такие качества востребованы и на гражданской службе. Наша задача как наставников – рассказать о собственном опыте в госуправлении, поддержать инициативы и проекты ребят», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Степан Белов поделился своими идеями и дальнейшими планами. Герой России проводит в школах Москвы, Курской области, Татарстана и Башкортостана уроки из цикла «Разговоры о важном». В будущем военнослужащий хочет продолжить работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

«Важно вовлекать участников СВО в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Именно они могут подобрать правильные слова, рассказать о том, что такое честь, долг, любовь к родной стране. Также солдаты и офицеры как реальные участники боевых действий могут дать честные ответы на вопросы школьников и объяснить, для чего проводится спецоперация. Это в свою очередь даёт положительный эффект и для самих бойцов – рассказывая о своём опыте, они осознают свою востребованность в обществе», – отметил Степан Белов.

Дмитрий Чернышенко поддержал идею офицера по вовлечению участников спецоперации в просветительскую работу и пообещал проработать её на уровне профильных министерств и ведомств.

Проект «Время героев» подготовлен Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и направлен на карьерное и личностное развитие участников. Для участия в первом потоке программы были отобраны кандидаты, имеющие наиболее релевантный управленческий опыт и потенциал развития. С июля по сентябрь участники начнут проходить стажировки по месту работы наставника.

