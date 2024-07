Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Чернышенко провел совещание о ходе детской оздоровительной кампании Дмитрий Чернышенко провел совещание о ходе детской оздоровительной кампании Дмитрий Чернышенко провел совещание о ходе детской оздоровительной кампании Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Чернышенко провел совещание о ходе детской оздоровительной кампании

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание о ходе детской оздоровительной кампании.

В мероприятии также приняли участие Министр просвещения Сергей Кравцов, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и другие.

«На совещании с членами Правительства 4 июня Президент Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость обеспечения качественного и безопасного отдыха детей. Действительно, количество детей увеличивается, но безопасность должна быть в фокусе нашего внимания. Министерство вместе с региональными органами исполнительной власти должно сделать для этого всё необходимое», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер рассказал, что в летней оздоровительной кампании задействовано около 40 тыс. организаций отдыха для детей. В них планируется отдых свыше 5,3 миллиона детей. Международный детский центр «Артек», всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена» и «Океан» принимают 100 тысяч талантливых и одарённых детей за год, в том числе более 44 тысяч детей именно в период летней оздоровительной кампании.

В 2024 году планируется охватить различными формами отдыха и оздоровления не менее 115 тысяч детей участников специальной военной операции – больше, чем в прошлом. Будет организовано более 5 тыс. инклюзивных смен для детей-инвалидов и для детей с ограниченными возможностями здоровья, что в 2,5 раза превышает показатель прошлого года.

«Указом Президента 2024 год объявлен в России Годом семьи. Текущий год направлен на поддержку и укрепление семейных ценностей, которые являются основой для здорового и процветающего общества. На данный момент запланировано проведение около 7 тыс. тематических смен, посвящённых Году семьи. В них примут участие более 700 тысяч детей. Такие смены позволят обеспечивать здоровый отдых детей и воспитывать в них уважение и любовь к нашим семейным и государственным ценностям, которые указаны в 809-м указе Президента», – отметил зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что в целях реализации поручений Президента в каждом субъекте определены ключевые площадки, на базе которых действует общероссийское движение детей и молодёжи – «Движение первых». Оно помогает формировать у молодого поколения чувство гордости за нашу страну и семью.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что считает необходимым обеспечить создание ресурсного методического центра по организации детского отдыха на территории каждого субъекта и определить базовую, ключевую организацию детского отдыха в каждом регионе. По его словам, это позволит наладить методическую и консультационную работу, появится понятная площадка для обмена опытом.

«Сегодня мы выстраиваем единую систему воспитания в образовательных организациях страны, детских оздоровительных лагерях. На еженедельной основе проводим вебинары “методический вторник„: представляем лучшие практики воспитательной работы в лагерях и федеральных центрах. В регионы направили перечень конкретных действий для реализации воспитательных мероприятий в детских лагерях и календарь мероприятий с примерной план-сеткой воспитательной работы для детских лагерей», – сообщил Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения напомнил, что за счёт средств резервного фонда Правительства более 5,5 тысячи детей из Оренбургской области и 16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут этим летом в лагерях Краснодарского края и Крыма. Он добавил, что дополнительно были выделены почти 2,5 тыс. путёвок в федеральные детские центры для детей из пострадавших от подтопления и приграничных регионов.

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая отметила, что детские лагеря в России – важнейший социальный институт, как школа и детский сад. Она сообщила, что вместе с Министерством просвещения в настоящее время подготовлены дополнительные законодательные решения. В том числе предложено дополнить федеральную программу воспитания календарным планом работы с подробным описанием дополнительных мероприятий по дням смены согласно возрасту детей.

Также заместитель Председателя Государственной Думы уделила особое внимание вопросам детского питания, в том числе в лагерях, и доступности спортивной и культурной инфраструктуры для детей.

«Ранее мы включили в состав межрегиональных комиссий по организации детского отдыха региональные министерства спорта и культуры, чтобы на уровне каждого субъекта и каждого населённого пункта дети, не включённые в систему организованного отдыха, которые остаются на лето в городах и посёлках, имели максимально открытый доступ к объектам культуры и спорта. Прошу губернаторов взять на личный контроль решение этой задачи», – подчеркнула Ирина Яровая.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала об опыте Республики Башкортостан по созданию карты-реестра на уровне каждого муниципалитета, которая включает количество детей, приезжающих на каникулы к бабушкам, дедушкам, другим родственникам, а также проводящих время дома или во дворах.

«Благодаря такому учёту мы понимали, сколько детей в настоящее время находится в каждом населённом пункте. Готовили спортивную инфраструктуру, досуговые мероприятия. Такой малозатратный подход помогал обеспечить безопасность детей, предотвратить несчастные случаи, провести интересные и полезные мероприятия, направленные на воспитание и культурное развитие детей», – отметила Лилия Гумерова.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений, в том числе относительно обеспечения безопасности отдыха, формирования единых информационных реестров и восстановления лагерей для детей.

Вице-премьер отметил недопустимость перепрофилирования инфраструктуры, предназначенной для детского отдыха, и отражения этого в генпланах. Отдельный акцент в рамках поручений зампред Правительства сделал на необходимости создания системы обратной связи по вопросам качества проведения оздоровительной кампании в регионах.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI