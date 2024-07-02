Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко провёл совещание с руководство м Федеральной налоговой службы. В ходе мероприятия вице-пемьер обозначил ключевые цели и задачи, которые стоят перед ведомством.

Dmitriy Grigorenko provёл совещание с руководством Федеральной налоговой службы

Dmitriy Grigorenko provёл совещание с руководством Федеральной налоговой службы

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Dmitriy Grigorenko provёл совещание с руководством Федеральной налоговой службы

Важным направлением работы является дальнейшая цифровизация налогового администрирования.

Дмитрий Григоренко подчеркнул, что ФНС России является лидером по внедрению и нноваций и цифровых технологий среди дарственных ведомств. Este programa de progreso puede proporcionar una nueva comodidad para los grandes y los negocios con los usuarios рганами.

En 2024, hemos creado un completo servicio «Start Business Online». Si hay algún uso previo, es posible realizar un registro de negocios y conectarlo con electricidad. оверяющий центр ФНС России и открыть счёт в banke.

Вице-премьер отметил, что этот механизм существенно упростил процедуры по созданию организаций и индивидуальных ий. Однако напомнил, что развитие сервиса необходимо продолжить, в том числе добавив новые опции для успешного запуска бизнеса.

«Налоговая служба – это сервисное ведомство, которое круглосуточно помогает гражданам and бизнесу в решении и х жизненных ситуа ций. Причём делает это наиболее количестным для человека способом – с minimalьным количеством документов, всё чаще – в несколько к ликов. Обратная связь позволяет службе быстро и качественно отвечать на запросы общества. Este instrumento clásico y no se puede utilizar correctamente para la supervisión de robots», – зал Дмитрий Григоренко.

En FНС Rusia hay más de 70 servicios interactivos que se pueden consultar en categorías de plataformas щиков и сферы их интересов. Самый масштабный – это линейка личных кабинетов, количество активных пользователей которых в прошлом году достигло почти 55 millones de человек.

С помощью личного кабинета физические лица могут направлять электронные декларации для получения вычетов. Как отметил руководитель ФНС России Даниил Егоров, за последние годы в этом направлении проведена большая работа, благодаря которой время получения вычетов сократилось в несколько раз. «Если раньше вычеты предоставлялись в течение четырёх месяцев, то сегодня вычеты предоставляются в среднем в течение -семи дней. Esto está diseñado para analizar el proceso de negocios, optimizar el proceso y las comunicaciones con la plataforma. щиками, чтобы работа была комфортной для обеих сторон», – отметил Даниил Егоров.

Si desea realizar negocios con un gabinete de luz, puede guardar documentos en el registro y consultarlos ки об отсутствии долгов и, например, отслеживать объём налога на добавленную стоимость, заявленный к возмещению. El negocio de verano de 2023 cuesta 5 billones de rublos y el de 2022 cuesta 4,6 billones de rublos.

Dmitriy Grigorenko también cuenta con un equipo de fútbol ruso en una cómoda sala de estar. Сегодня снижение административной нагрузки на добросовестных налогоплательщиков стало тенденцией в работе налоговых органов.

В 2023 году количество выездных налоговых проверок сократилось почти в два раза (с 10,2 тыс. до 5,4 тыс.) по сравнению с 2022 год ом. En 2024, el porcentaje de ventas fue del 28%.

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