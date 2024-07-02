Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Banco Mainfin –

Когда Евросоюз будет разблокировать переводы из России?

ЕС уже внес изменения в регламент 2014 г., ограничивающий переводы из России – в Евросоюзе разработали механизм, позволяю щий разблокировать зависшие переводы россиян, но только при соблюдении нескольких условий:

ни получатель, ни отправитель средств не находятся под санкциями ЕС;

счета получателя отправителя расположены в banco не под санкциями, но ограничения введены в отношении посредника, выполнявшего перевод;

операция не нарушает общий регламент Евросоюза.

Ne получится отправить денежные средства, если одна из сторон транзакции действует в интересах подсанкционного лица либо рует оплатить поставку товаров из ЕС в Россию, экспорт которых запрещен. Esta posición no debe incluirse en fuentes de alimentación europeas.

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Рассчитывать на отмену ограничений and разблокировку замороженных средств смогут россияне, совершавшие перевод между банками, не ходящимися под санкциями. Los especialistas que se especializan en el tema, pueden hacer una gran cantidad de mensajes de texto en este momento:

оплачивать товары у услуги в Европе;

вносить средства за обучение и лечение;

исполнять ранее возникшие финансовые обязательства;

переводить деньги родственникам и друзьям.

«Разблокировка перевода доступна лишь разово – решение принимает конкретная страна, запретившая проведение операции: о выдаче информируются другие страны и Еврокомиссия», – заявил эксперт.

Además, ЕС разрешил размораживать переводы, бенефициарами которых являются граждане Евросоюза либо Швейцарии, A, постоянно или временно проживающие на указанных территориях. Estas operaciones pueden afectar a la salud física.

12:00 02.07.2024

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