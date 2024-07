Делегации Мали, Чада и Гвинеи посетили НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В конце прошлой недели делегации африканских стран, в которую вошли Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Мали в РФ Сейду Камиссоко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Чад в РФ Махамуд Адам Бешир и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Гвинея в РФ Аба Ньянкой, посетили Новосибирский государственный университет. Визит в Новосибирск состоялся по инициативе Центра народной дипломатии, который по договору с Россотрудничеством формирует сеть Русских домов в странах Западной Африки. НГУ на встрече представляли ректор Михаил Федорук, декан Механико-математического факультета Игорь Марчук, замдиректора по учебной работе Гуманитарного института Татьяна Белица, директор Института интеллектуальной робототехники Алексей Окунев, начальник Отдела международных связей Татьяна Заковряшина.

Во вступительном слове Михаил Федорук высказал заинтересованность в расширении сотрудничества со странами Африки и увеличении числа студентов из этих стран. Африканских обучающихся в НГУ пока не очень много, в основном они обучаются по квоте Министерства науки и высшего образования РФ.

После краткого экскурса в историю создания университета ректор подробнее остановился на основных образовательных программах НГУ. Он обратил внимание на то, что в университете создана уникальная система подготовки исследователей, которые сейчас востребованы не только в разных сферах науки, но и в высокотехнологичном бизнесе.

Послы африканских стран в свою очередь отметили, что в последние годы усиливается сотрудничество России и Африки. Высшее образование и научная деятельность входят в число приоритетных направлений для совместной работы; увеличивается число студентов, приезжающих учиться в российских вузах. Представителей африканских стран интересовали условия приема в НГУ, формы обучения и другие вопросы.

В ближайшее время на территории Мали, Чада и Гвинеи планируется открыть Русские дома, что, безусловно, внесет значительный вклад в развитие российско-африканского сотрудничества в сфере образования. Наталья Красовская, исполнительный директор Центра народной дипломатии, подчеркнула:

— Еще до начала работы Русских домов мы будем принимать активное участие в установлении прямых контактов Новосибирского госуниверситета и африканских вузов. Мы заинтересованы в том, чтобы по квотам Минобрнауки студенты направлялись в университет, также у нас обширные планы по стажировкам и совместным научным исследованиям. Одна из наших целей — увеличить поток студентов именно в Сибирь, так как, на наш взгляд, образовательный и научный потенциал данного региона на международном уровне представлен недостаточно. Я надеюсь, что общими усилиями мы скоро добьёмся в этом направлении заметных результатов.

Игорь Марчук обратил внимание на то, что можно тиражировать успешный опыт, который накоплен на Механико-математическом факультете в построении сотрудничества с вузами Узбекистана (сейчас в магистратуре обучается более 60 студентов из данной страны) и на африканские страны. Он высказал заинтересованность в привлечении иностранных студентов для обучения на второй и третьей ступенях высшего образования, то есть в магистратуре и аспирантуре. Отдельно подчеркнул, что на факультете есть свой диссертационный совет и предоставляется возможность защитить диссертацию на английском языке.

Институт интеллектуальной робототехники приглашает ребят, которые заинтересованы в получении знаний в сфере искусственного интеллекта. Алексей Окунев рассказал об опыте сотрудничества с китайскими университетами. В рамках программы студенты обучаются в НГУ на третьем-четвертом курсах бакалавриата и по окончании обучения получают два диплома: диплом НГУ и своего университета. Такая схема сотрудничества удобна для иностранных студентов, так как базовые технические предметы, программирование и математику, они изучают в своем вузе на родном языке, а специализированные — в НГУ.

По итогам встречи стороны договорились о развитии прямых контактов африканских вузов и Новосибирского госуниверситета, об увеличении числа студентов по разным направлениям.

Также представители Мали, Чада и Гвинеи высказали готовность участвовать в форуме «Россия — Африка. Образование. Культура. Бизнес». Мероприятие впервые планируется провести в Новосибирске по инициативе НГУ в августе-сентябре. Он может стать частью деловой программы Международного форума технологического развития «Технопром».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI