Виталий Савельев оценил перспективы модернизации инфраструктуры пунктов пропуска на границе с Казахстаном

В рамках рабочей поездки в Челябинскую область Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев совместно с первым заместителем Министра транспорта Валентином Ивановым, руководителем ФГКУ «Росгранстрой» Геннадием Безлобенко и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером посетил автомобильный пункт пропуска Бугристое, один из ключевых на границе с Казахстаном.

Российско-казахстанский участок границы – самый протяжённый непрерывный сухопутный участок границы в мире. Его протяжённость составляет почти 7,5 тыс. км. На сегодняшний день на границе с Казахстаном функционируют 50 пунктов пропуска, 30 из них – автомобильные.

«Развитие торгово-экономических связей с Казахстаном укрепляется, мы наблюдаем стабильный рост объёма трафика грузов. Сухопутный участок границы с Казахстаном в 2023 году пересекли почти 5,5 млн ТС (из которых 2,2 млн ГТС) – это почти в 1,3 раза больше, чем в 2022 году. Развитие приграничной инфраструктуры – одна из приоритетных задач для дальнейшего повышения показателей в этой области. Совместно с казахстанской стороной утверждён план мероприятий, предусматривающий комплексную модернизацию 10 приоритетных автомобильных пунктов пропуска. В остальных пунктах пропуска будут проведены работы по улучшению состояния инфраструктуры. Все работы планируется завершить до конца 2027 года», – подчеркнул Виталий Савельев.

Челябинская область, где функционируют семь пунктов пропуска, входит в тройку российских регионов-лидеров по пропуску грузовых транспортных средств через границу с Казахстаном – 350 тыс. за 2023 год. Два из семи пунктов пропуска определены в качестве приоритетных. Это воздушный пункт пропуска Челябинск (Баландино), где работы по техническому перевооружению завершены в 2021 году, и автомобильный пункт пропуска Бугристое.

«Бугристое занимает первое место по объёму грузового трафика в Челябинской области и второе место по объёму трафика на всём российско-казахстанском участке границы. За 2023 год границу здесь пересекли более 291 тыс. грузовых транспортных средств. Его реконструкция позволит увеличить пропускные мощности в 2,5 раза по количеству граждан и в 2 раза по количеству транспорта», – отметил Валентин Иванов.

Проектом предусмотрено строительство 29 зданий и сооружений, обустройство 32 полос движения, оснащение современными системами автодосмотра, видеонаблюдения, комплексной системой безопасности. Будут созданы все необходимые условия для быстрого и комфортного пересечения государственной границы для туристов и бизнеса. При проведении реконструкции в пункте пропуска будут применены унифицированные решения, которые впоследствии будут растиражированы на всех объектах. Строительно-монтажные работы запланированы на 2024–2026 годы.

Кроме того, Заместитель Председателя Правительства посетил транспортно-логистический комплекс «Южноуральский», который является одним из крупнейших мультимодальных терминалов на территории России. Открытие первой очереди ТЛК состоялось в апреле 2015 года. Перерабатывающая способность терминала составляет 800 тыс. т грузов в год, в дальнейшем планируется увеличение до 3 млн т в год. Комплекс включает в себя шесть собственных железнодорожных путей, складской комплекс, контейнерный терминал и прочую инфраструктуру. В текущем году приступили ко второй очереди развития.

На совещании в администрации региона обсуждался вопрос модернизации транспортного комплекса Челябинской области: развитие дорожного, железнодорожного и авиационного сообщения в регионе и завершение реконструкции аэропорта в Магнитогорске.

В свою очередь Алексей Текслер заявил, что улучшение приграничной инфраструктуры на стратегически важном направлении играет особую роль в развитии торгово-экономических и культурных связей между государствами и имеет важное значение для укрепления экономики региона.

