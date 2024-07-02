Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» в 20-й раз выступил организатором праздника выпускников «Алые паруса»
28 июня в
В этом году на мероприятии собралось более 130 тысяч человек. Главными участниками события стали выпускники школ — всего более 70 тысяч человек со всей России, а также из 16 зарубежных стран.
По приглашению Банка почетными гостями «Алых парусов» в этом году стали вчерашние школьники Крыма, а также Курской и Белгородской областей — территорий, которые пострадали от действий киевского режима.
Праздник предваряли обращения к выпускникам президента РФ Владимира Путина и губернатора
Театрализованное представление на Дворцовой площади началось с зажжения факелов Ростральных колонн. В этом году сцена представляла собой
По традиции кульминацией праздника стало появление брига «Россия» под алыми парусами в акватории Невы. Судно прошло по реке через створы Троицкого и Дворцового мостов в сопровождении флайбордистов. В этом году парусник, преодолев Дворцовый мост, совершил разворот в акватории Невы и пустился в обратный путь под овации публики.
Банк «РОССИЯ» выступает постоянным партнером администрации
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