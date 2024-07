Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» в 20-й раз выступил организатором праздника выпускников «Алые паруса» 28 июня в Санкт-Петербурге при поддержке Банка «РОССИЯ» прошел легендарный праздник выпускников «Алые паруса». В этом году на мероприятии собралось более 130 тысяч человек. Главными участниками события стали выпускники школ — всего более 70 тысяч человек со всей России, а также из 16 зарубежных стран. По приглашению Банка почетными гостями «Алых парусов» в этом году стали вчерашние школьники Крыма, а также Курской и Белгородской областей — территорий, которые пострадали от действий киевского режима. Праздник предваряли обращения к выпускникам президента РФ Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые объявили главную тему «Алых парусов» 2024 года. «Главная опора для каждого человека — это семья, — отметил президент. — Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете». Театрализованное представление на Дворцовой площади началось с зажжения факелов Ростральных колонн. В этом году сцена представляла собой арт-объект в виде дерева — символа семьи. Хедлайнерами шоу выступили Amirchik (Амирхан Батабаев), IOWA, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко. Неожиданностью при этом стали хиты группы «Король и Шут» в интерпретации оркестра CAGMO и театра «Трикстер». По традиции кульминацией праздника стало появление брига «Россия» под алыми парусами в акватории Невы. Судно прошло по реке через створы Троицкого и Дворцового мостов в сопровождении флайбордистов. В этом году парусник, преодолев Дворцовый мост, совершил разворот в акватории Невы и пустился в обратный путь под овации публики. Банк «РОССИЯ» выступает постоянным партнером администрации Санкт-Петербурга в организации общегородского праздника выпускников «Алые паруса». Для Банка это не только подарок городу, но и вклад в воспитание молодого поколения.

