01.07.2024 Polska i Stany Zjednoczone zawarły umowę pożyczki bezpośredniej w ramach programu Foreign Military Financing na kwotę 2 mld USD

Jest to tym samym wyraz ciągle rozwijanych relacji strategicznych pomiędzy Polską a USA. Stany Zjednoczone pozostają naszym głównym partnerem zagranicznym w zakresie modernizacji Sił Zbrojnych RP, m.in. poprzez pozyskiwanie systemów Patriot i Himars, czołgów Abrams czy samolotów F-35. Nieprzerwanie USA wzmacniają nasz potencjał odstraszania i obrony, poprzez obecność swoich wojsk w Polsce. Bardzo istotnym elementem naszych relacji jest także współpraca na rzecz wsparcia Ukrainy. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na dalsze wzmacnianie potencjału obronnego Polski poprzez zakup od strony amerykańskiej zdolności z zakresu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Tego typu systemy stanowią przy obecnych zagrożeniach priorytetowe dla Sił Zbrojnych RP zdolności. Warto podkreślić bardzo korzystne warunki finansowe umowy.

Polska i Stany Zjednoczone zawarły umowę pożyczki bezpośredniej w ramach programu Foreign Military Financing na kwotę 2 mld USD01.07.2024 To już druga pożyczka udzielana przez rząd amerykański Polsce w ostatnim czasie. Środki Foreign Military Financing są przydzielane jedynie wybranym sojusznikom USA, z którymi Stany Zjednoczone prowadzą bliską współpracę obronną.

