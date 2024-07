Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Zorganizowana pomoc dla Ucrania

W Ucrania od ponad dwóch lat trwa wojna. Polska od początku rosyjskiej agresji wspiera swojego wschodniego sąsiada. Bromea con możliwe dzięki funkcjonowaniu rzeszowskiego hubu. El primer ministro Donald Tusk podkreślił, że losy Polski, Ucrania, Europy i całego wolnego świata, w tym USA, zależą też od działań, które podejmowane są codziennie w polskim hubie.

“Jestem tu także po to, żeby przypomnieć wszystkim Polkom, Polakom i całej Europie, że tu w Rzeszowie dzięki Wam, w sposób możliwie bezpieczny, niezwykle intensywny, każdego dnia możliwe jest przekazywanie pomocy Ukrainie”

– mówił Premier D. Tusk w rzeszowskim hubie.

POLLOGHUB w Rzeszowie zapewnia, że ​​pomoc wojskowa i humanitarna z całego świata trafia na Ukrainę. Dzięki dobrej współpracy z naszymi sojusznikami i przedstawicielami Ukrainy wsparcie dociera tak szybko, jak to możliwe.

“Ukraina przetrwała rosyjski atak. Ukraina wygra tę wojnę prędzej czy później, w olbrzymiej mierze dzięki polskim i amerykańskim żołnierzom, służbom i tym wszystkim, którzy tu w Rzeszowie -Jasionce zorganizowa li ten największy hub. Jesteście codziennie zaangażowani w jedną z największych logistyczno-militarnych operacji w historii Europy po II wojnie światowej Wasze zadania są tutaj nadzwyczajnej wagi”

– podkreślał szef rządu.

Donald Tusk podziękował polskim i amerykańskim żołnierkom i żołnierzom oraz pracownikom, którzy poprzez swoją służbę wspierają Ucrania.

Współpraca polsko-amerykańska na rzecz Ucrania

Szef rządu zwrócił się również bezpośrednio do amerykańskich wojskowych. Podkreślił, że ich działanie to kontynuowanie tradycji obrony wolności i niepodległości przez wojsko USA.

“Wszyscy razem działamy na rzecz wsparcia Ukrainy w ramach tej inicjatywy. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny za Waszą działalność i obecność. My wszyscy w Polsce doceniamy Waszą obecność tutaj. Mam nadzieję, że cie z nami jak najdłużej”

– mówił szef rządu w hubie na lotnisku Rzeszów-Jasionka.

Doskonałą współpracę podkreślił również embajador de EE.UU. con Polonia Mark Brzeziński. Polskie wojsko w Rzeszowie jest wspierane przez około 1000 amerykańskich żołnierzy.

“W 2024 roku nasza współpraca w zakresie obronności działa bardzo dobrze. Wielu ukraińskich żołnierzy też szkoli się tutaj w bazie w Jasionce”

– mówił embajador de Estados Unidos, M. Brzeziński.

W tym roku obchodzimy dwie ważne rocznice – 75 lat Sojuszu Północnoatlantyckiego i 25 lat członkostwa Polski w NATO. Embajador M. Brzeziński podkreślił, że to była jedna z najważniejszych decyzji – z punktu widzenia bezpieczeństwa – jaką podjęła Polska. Dzięki OTAN Polonia jest bezpieczna i silniejsza.

