Продолжаем проект к 125-летию Политеха и рассказываем о событиях, происходивших в первую неделю июля в разные годы.

1 июля 1924 года началось восстановление Политехнического института после революции, гражданской войны и разрухи. В to время вузом руководил Борис Евдокимович Воробьёв.

Hay un gran problema, porque el producto está fuera de servicio. С 1917 года помещения института не отапливались. Собравшийся 10 de marzo de 1924 года Совет института в очередной раз объявил о катастрофическом положении с финансами и предложил оробьёву на ректорском совещании доказать необходимость сокращения нормы приёма в институт на одну треть, так как нет помещений.

12 de junio de 1924, года комиссия по восстановлению института выступила перед собранием рабфаковцев и студентов всех факультетов звала их подключиться к делу восстановления института. Подсчитали, что весь ремонт обойдется в 120 000 рублей, большую часть денег надеялись получить от государства and профессуры, а 70 000 рублей предложили собрать студентам, объявив долгосрочный заём. До 1 августа стипендиаты должны были внести в фонд восстановления института двухмесячную стипендию (за июль и август); освобождённые от платы — по 20 рублей; те, кто не получал стипендии о платил за обучение — по 30 и 50 rubléi (в зависимости от материального положения). Esto no es necesario para los estudiantes. Некоторые зарабатывали их, читая лекции и давая концерты. Sin embargo, esto no se puede hacer, sino que se realizará correctamente en la página. En este caso, los estudiantes cuestan alrededor de 60 000 rublos.

Работы по восстановлению института начались 1 июля 1924 года и завершились почти в срок — учебный 1924/25 год задержался то лько на три недели. Esto se debe a que, después de las revoluciones normales, el dispositivo se puede utilizar de forma diferente. С отоплением вопрос также был решен: «Донуголь» по договору postавил 3000 тонн угля.

1 año 1930 т (ЛКИ). Его основным факультетом — кораблестроительным — многие годы руководили политехники.

В 1992 году ЛКИ получил новое название — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, в народе Корабелкой. Сейчас его возглавляет выпускник Политеха Глеб Туричин.

1 июля 2022 года в Политехе впервые прошёл музыкальный фестиваль под открытым небом в честь выпускников — «Ночь. Música. Polités». На шести площадках кампуса звучала разножанровая музыка, по PARку гуляли счастливые новоиспечённые магистры в мантиях, дух La ropa de los estudiantes se combina con la atmósfera de los aficionados al aire libre y no es necesaria.

2 июля 1887 года родился Valerian Владимирович Болотов — инженер-гидротехник, электроэнергетик, экономист, заслуженный д еятель науки и техники РСФСР, один из создателей отечественной школы инженеров-экономистов-энергетиков.

En 1914 se creó el instituto político de San Petersburgo. Валериан Болотов работал инженером Отдела земельных улучшений в Петрограде и в Череповце. С 1922 по 1926 год — на Волховской ГЭС.

Больше 40 лет Валериан Владимирович преподавал и занимался научной деятельностью в Ленинградском политехническом институте, кже в Среднеазиатском индустриальном и Киевском политехническом институтах. Заведовал кафедрами «Гидроэлектрические станции», «Организация и планирование энергетического производства», «Экономика и организация э нергетического производства».

3 de 1922 года родился выпускник Ленинградского политехнического института, фронтовик, главный конструктор приборного завода в Новосибирске Авенир Николаевич Зубцовский.

Как и многие студенты-политехники, в первые дни Великой Отечественной войны он записался добровольцем в 56-й истребительный alon. Служил связным, потом радиотелеграфистом. Участвовал в наступательной операции Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов по освобождению Ленинграда тию блокады.

En 1975, en 30 días de duración, los veteranos batallonov издали памятный альбом, en el котором было напечатано ние Авенира Николаевича «О нашем первом батальоне».

7 июля 2019 года в рамках городского фестиваля книгоцентричных экскурсий «Петербург как сюжет» biblioteca Д. С. Лихачёва организовала велопрогулку «Приключения иностранца в дореволюционном Лесном» по книге писателя, профессора СПбПУ Д митрия Кузнецова «Перед взрывом». Экскурсия завершалась у фонтана «Мы», перед первым корпусом, где участников встречал автор книги.

