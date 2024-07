Финансовые новости: Инвестиционное агентство и Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области станут организаторами депозитных аукционов на Московской бирже

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Инвестиционное агентство Тюменской области и Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области получили возможность размещения денежных средств в сегменте М-депозиты на денежном рынке Московской биржи.

Фонды смогут выступать организаторами депозитных аукционов и заключать депозитные сделки по рыночным ценам на платформе MOEX Treasury. Услуги для размещения денежных средств для организаторов аукционов Московская биржа оказывает на безвозмездной основе.

Электронные депозитные аукционы позволяют повысить эффективность работы по управлению временно свободными денежными средствами за счет сокращения времени отбора заявок по лучшим ставкам и использования надёжного электронного документооборота и отчетности, соответствующей нормативным требованиями.

Денежный рынок Московской биржи – один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. Среднедневной объем операций на денежном рынке Московской биржи за 5 месяцев 2024 года составил 3,7 трлн рублей.

MOEX Treasury – это единый веб-интерфейс для доступа юридических лиц напрямую на денежный и валютный рынки Московской биржи. С помощью функционала MOEX Treasury казначейства компаний могут конвертировать валюту, размещать средства на биржевых депозитах по рыночной ставке под гарантии центрального контрагента, проводить аукционы по размещению средств в банках без участия центрального контрагента, торговать драгметаллами, получать кредиты.

Микрокредитная компания “Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области” (МКК Фонд финансирования) является некоммерческой организацией, обеспечивающей реализацию региональной политики в области развития и поддержки предпринимательства в Тюменской области с целью содействия в обеспечении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов.

Инвестиционное агентство Тюменской области занимается созданием благоприятных условий – так называемого “зелёного коридора” для предпринимателей – осуществляя сопровождение инвестиционных проектов стоимостью до 300 миллионов рублей (от информационной поддержки до оказания административного содействия в их реализации).



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI