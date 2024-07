Участники молодежного «Движения Первых» посетили научный институт «Роснефти» в Красноярске

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Специалисты красноярского научного института «Роснефти» в День молодёжи провели для школьников из общероссийского «Движения Первых» научно-познавательную лекцию и экскурсию в самый большой среди нефтегазовых компаний России Центр хранения сейсмической информации.

Экскурсии на производственные объекты помогают школьникам сориентироваться в профессиональном многообразии и определить свои будущие ориентиры. Посещая корпоративные научные институты, ребята знакомятся с актуальными задачами учёных «Роснефти».

Сотрудники красноярского научного института «Роснефти» познакомили школьников из общероссийского «Движения Первых» с инновационными технологиями Компании, которые помогают разрабатывать месторождения и увеличивать добычу углеводородного сырья.

В частности, гостям продемонстрировали работу искусственного интеллекта, который обеспечивает точность интерпретации сейсморазведочной информации на уровне экспертов отрасли, сокращая при этом время обработки данных с двух недель до нескольких часов.

С помощью специально созданного бота (программы) школьники смогли почувствовать себя учеными-геофизиками и посоревноваться с искусственным интеллектом в выделении разломов* по данным сейсморазведки.

В Центре хранения сейсмической информации специалисты института рассказали об уникальной базе данных Центра. Сегодня она составляет более 5 миллионов гигабайт, что почти в 110 раз больше объёма фонда Российской государственной библиотеки, который содержит около 50 миллионов экземпляров книг и занимает площадь 8,5 гектаров.

Мероприятие организовано в рамках масштабного образовательного проекта «В гостях у ученого». Задача проекта развить интерес к науке, познакомить участников «Движения Первых» с научно-исследовательской работой и показать, какую пользу приносят научные исследования и работа ученых для будущего страны.

Кадровая политика Компании нацелена на обеспечение постоянного притока профессионально подготовленной молодежи, ее максимально быструю и эффективную адаптацию на предприятиях. Эффективно решать задачи молодежной политики позволяет корпоративная система непрерывного образования «Школа-Колледж/вуз-предприятие», в рамках которой «Роснефть» формирует внешний кадровый резерв из числа школьников и студентов в регионах своей производственной деятельности, а также организует работу с молодежью.

*Разлом (тектоническое нарушение) – нарушение сплошности горных пород. По разлому в той или иной степени прямо или косвенно определяются условия формирования скоплений углеводородов.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

1 июля 2024 г

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI