Спорт объединяет нации: в общежитии Политеха открылся новый тренажёрный зал

В общежитии СПбПУ № 13 (Гражданский пр., 30) прошло торжественное открытие спортивного тренажёрного зала. Знаменательно, что это важное событие, объединяющее иностранных студентов более чем из 80 стран мира, произошло в год празднования 125-летия университета. Благодаря усилиям студенческого совета общежития и поддержке администрации Студенческого городка СПбПУ, все любители спорта получили прекрасную возможность бесплатно тренироваться и укреплять своё здоровье.

На церемонии открытия спортзала директор Студенческого городка СПбПУ Вячеслав Ольшевский напомнил: Эта идея была озвучена во время празднования 5-летия юбилея Интерклуба PolyUnion, где председатель студенческого совета общежития № 13 Тегу Иманулла задал ректору вопрос про спортзал. С того момента не прошло и трёх месяцев, а у нас уже есть современные тренажёры. Кстати, велотренажёр и беговая дорожка — это личный подарок ректора нашего университета Андрея Рудского. Также он передал свои поздравления и самые тёплые пожелания. Так что поздравляю вас! Успехов и здоровья .

После этого слово взял помощник проректора по международной деятельности Павел Неделько: Во-первых, хочу передать приветственные слова от проректора по международной деятельности Дмитрия Арсеньева. Он вас поздравляет с этим большим событием. Во-вторых, хочу сказать, что открытие этого зала всё-таки сочетание факторов. Появился Тегу, как председатель студсовета. Вячеслав Янушевич тоже не так давно занимает пост директора Студенческого городка. То есть все то, что у нас с вами сегодня происходит — это не случайно. Все начинается с одного шага .

Председатель объединённого студенческого совета общежитий СПбПУ Томас Шохенмайер подчеркнул: Друзья, открытие спортзала — действительно яркое событие. У нас достаточно мало общежитий осталось без спортзалов. Администрация идет к тому, чтобы сделать нашу жизнь ещё комфортнее и лучше .

Первый заместитель председателя ПРОФа Алексей Плющ сказал, что ПРОФ готов поддерживать подобные проекты и помогать созданию комфортной среды для иностранных обучающихся.

«Одна из ценностей нашего университета — это поддержание здорового образа жизни, физического и нравственного здоровья, — заметила на церемонии открытия заместитель директора Студенческого городка СПбПУ по воспитательной работе Галина Мелехова. — И очень хорошо, что есть люди, как наш капитан Тегу. В иностранном сегменте он собрал команду единомышленников, заинтересованных развивать именно спортивное направление. Вы прямо поддерживаете и продвигаете это. Это так здорово!»

А заведующая общежитием № 13 Наталья Кургут напомнила, что команда студсовета общежития очень дружная и активная. И вместе они стараются сделать так, чтобы всем было комфортно.

После поздравлений гости перерезали ленточку. Потом состоялась небольшая экскурсия по залу. Студент-тренер из Замбии Мозес Кунда показал, как правильно использовать тренажёры и какие группы мышц можно на нём проработать.

Открытие тренажёрного зала рядом с нами — это жест доброй воли, который не останется незамеченным. Я лично очень благодарен администрации и студентам, которые внесли своё предложение. А также директору, который счел нужным удовлетворить все пожелания студентов , — прокомментировал Мозес Кунда.

Руководитель спортивного отдела Мухаммад Хукмиддинзода из Таджикистана подчеркнул: Мне очень понравилась атмосфера, царившая в спортзале: энергичная, дружелюбная и вдохновляющая. Это действительно мотивирует на новые спортивные достижения .

От себя и студентов благодарен за такую огромную возможность, которую Политех, и в том числе администрация Студенческого городка, дает иностранным учащимся. Открытие тренажёрного зала — долгожданное событие. Это место не просто для поддержания здорового образа жизни. Это место объединяет все нации и становится центром развития наших собственных спортивных проектов , — рассказал председатель студенческого совета общежития № 13 Тегу Иманулла.

В завершении студентка Гуманитарного института, руководитель культурно-массового отдела студенческого совета общежития № 13 Эрнандес Майя спела песню. А закончилось всё традиционной фотосессией с гостями и студентами.

