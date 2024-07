«Роснефть» вручила призы лауреатам конкурса мультфильмов «О белом медведе»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Ленинградском зоопарке состоялась церемония награждения лауреатов Конкурса мультфильмов «О белом медведе». Генеральным партнёром конкурса выступила компания «Роснефть».

В конкурсе приняли участие около 100 авторов и творческих коллективов со всей России. Жюри оценивало работы в трех категориях: «Дети» (от 6 до 10 лет), «Школьники» (учащиеся 5-11 классов), «Взрослые». Победителями и призёрами конкурса признаны авторы 15 мультфильмов.

Компания «Роснефть» учредила три дополнительные награды. Приз зрительских симпатий получил творческий коллектив «Прикладная анимация» за работу о белой медведице «Услада». Победителя в этой номинации выбрали в ходе открытого голосования на странице «Роснефти» в соцсетях.

Ещё два специальных приза достались Федору Евтушенко за анимационную ленту «Медвежонок Федор» и Максиму Шабанову за мультфильм «Приключение северных мишек». Жюри обратило внимание на нестандартный подход Максима к воплощению авторской идеи – его работа выполнена из пластмассовых деталей детского конструктора.

Представленные на конкурсе мультфильмы на протяжение всего июня демонстрировались в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Справка: С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи в российских зоопарках. К настоящему времени Компания патронирует 34 полярных медведей в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров, проведение научных исследований и образовательных программ. «Роснефть» реализует комплексную научную программу по изучению и защите белых медведей в живой природе, исследований в Арктике. Компания провела уже 50 экспедиций и собрала уникальную информацию о регионе. В 2024 году стартует новая масштабная программа изучения биоразнообразия арктических экосистем.

