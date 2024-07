Преподавателям СПбГАСУ вручена благодарность губернатора Новгородской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Фрагмент проекта

Доцент кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ, главный архитектор и директор проектной студии университета Светлана Бочкарёва и доцент кафедры ДАС, генеральный директор ООО «Студия “Кремль”» Александр Дёмин получили благодарности губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Церемония вручения состоялась 27 июня на заседании Учёного совета СПбГАСУ.

Преподаватели удостоились наград в качестве руководителей проектной группы, разработавшей концепцию благоустройства площади Свободы в городе Валдай Новгородской области. В 2020 г. данная концепция вошла в число победителей Всероссийского конкурса Минстроя РФ по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Проект под названием «Валдай_ЦЕНТР» предусматривает три этапа реализации. Первый уже выполнен – благоустроена нижняя (южная) часть площади Свободы. Второй этап предполагает благоустройство верхней (северной) части площади. Третьим этапом станет благоустройство территории бывшего уличного рынка.

«Такие проекты важны для воспитания будущей архитектурной элиты. Площадь Свободы играет значительную роль в развитии системы общественных пространств Валдая. В ходе работы нам удалось выявить, где и каким образом формируется эта система. Мы стояли в начале преобразований и стали своеобразным катализатором этих процессов. Не пройдёт и пяти лет, мы Валдая не узнаем!» – прокомментировала Светлана Бочкарёва.

