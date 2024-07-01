Правительство утвердило правила предоставления господдержки новым регионам на развитие сельских территорий

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Постановление от 27 июня 2024 года №874
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области будут получать субсидии из федерального бюджета на мероприятия по инфраструктурному обустройству сельских территорий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Документ
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Постановление от 27 июня 2024 года №874
Постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, госпрограмма дополнена правилами предоставления субсидий новым регионам на такие мероприятия.
Речь в том числе идёт о предоставлении господдержки на развитие жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство и модернизацию социальных объектов и закупку для них транспортных средств, а также на благоустройство общественных пространств на сельских территориях.
Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев, в том числе по созданию рабочих мест.
«Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырёх российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 1 июля.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 31 мая 2019 г. № 696.
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