Правительство утвердило правила предоставления господдержки новым регионам на развитие сельских территорий

Постановление от 27 июня 2024 года №874

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области будут получать субсидии из федерального бюджета на мероприятия по инфраструктурному обустройству сельских территорий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Документ Постановление от 27 июня 2024 года №874

Постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, госпрограмма дополнена правилами предоставления субсидий новым регионам на такие мероприятия.

Речь в том числе идёт о предоставлении господдержки на развитие жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство и модернизацию социальных объектов и закупку для них транспортных средств, а также на благоустройство общественных пространств на сельских территориях.

Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев, в том числе по созданию рабочих мест.

«Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырёх российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 1 июля.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 31 мая 2019 г. № 696.

