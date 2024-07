Правительство утвердило Концепцию совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма на период до 2027 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 26 июня 2024 года №1636-р

Правительство продолжает совершенствовать механизм государственных и муниципальных закупок. По поручению Президента принято решение систематизировать порядок их проведения при небольших потребностях – до 600 тыс. рублей. Работа будет идти в рамках утверждённой Правительством Концепции совершенствования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма, рассчитанной на период до 2027 года.

Закупки малого объёма проводятся в упрощённом порядке и предназначены для оперативного удовлетворения отдельных неотложных потребностей заказчиков. Однако ряд неурегулированных вопросов усложняют процедуру. Это в том числе разный порядок осуществления малых закупок и функционирования информационных систем, используемых для их проведения, необходимость отдельной регистрации в каждой из таких систем, дополнительная финансовая нагрузка на участников закупки в связи с взиманием платы за участие в малых закупках, предельные размеры которой не ограничены, отсутствие нормативно закреплённого порядка защиты прав участников закупочных процедур.

Концепцией предусмотрено введение единых правил осуществления таких закупок, что позволит заказчикам оперативно удовлетворять свои потребности в товарах, работах, услугах, обеспечить централизованный учёт и прослеживаемость закупок.

Речь также идёт о возможном создании цифровой платформы для обеспечения взаимодействия всех участников малых закупок и информационных систем, используемых для их проведения в масштабах всей страны.

Кроме того, концепция подразумевает создание специального каталога с описанием конкретных товаров, чтобы заказчикам было проще ориентироваться и они могли выбирать лучшее ценовое предложение, установление единых требований к информационным системам, используемым для проведения таких процедур, прежде всего в части надёжности и безопасности, и возможность обжаловать результаты.

Как отметил 1 июля на совещании с вице-премьерами Председатель Правительства Михаил Мишустин, концепцией предусмотрен целый ряд других инструментов, которые ускорят небольшие и частые закупки, сделают их более прозрачными и, конечно, облегчат участие в них субъектов малого и среднего предпринимательства, в котором занято около 30 миллионов человек.

