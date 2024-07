Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

El documento publicado en 2024 sobre la normatividad de subvención del 30 % – según el artículo 48 % общей стоимости работ. Кроме того, почти в три раза увеличивается максимальный размер господдержки on емоторизацию грузовых автомобилей – ующих 4 al 12%. Por esto para un niño, un pequeño empresario y un gran negocio tienen una gran capacidad de adaptación.

Правительство приняло решение увеличить объём субсидирования расходов бизнеса and граждан по переводу транспорта с традиционны х видов топлива на природный газ (метан). Постановление об этом подписано.