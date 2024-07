Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года.

Согласно новому постановлению квота составит 550 тыс. т. При экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьём отечественных предприятий металлургической отрасли.

В 2021–2024 годах Правительство вводило временные вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырьё, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

Документ будет опубликован.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI