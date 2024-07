Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Sinergias y negocios pueden adaptarse de forma incorrecta a los dispositivos de la compañía. Чтобы сократить этот разрыв, Polités совместно с компанией СИЛА Юнион and ее крупнейшими заказчиками планирует разрабатывать спе циальные образовательные programas.

На встрече присутствовали director Института промышленного менеджмента, економики and торговли Владимир Щепинин and Выс шей школы бизнес-инжиниринга Игорь Ильин.

В результате сотрудничества надеемся on то, что использование в работе and на занятиях в Политехе востребованного на рынке в области бизнес-моделирования и Проектирования корпоративной архитектуры в обучении предоставит пользователям СПбПУ уникальный практиче ский опыт, поможет подготовить квалифицированные кадры для компании и для заказчиков! — выразила надежду управляющий партнер компании СИЛА Юнион Елена Силкина.

Соглашение укрепит деловые отношения и позволит определить возможности сотрудничества в реализации совместных проектов, образовательной и инновационной сферах, направленных на решение актуальных проблем экономики. Рады, что наш новый партнер предоставит вузу пользовательские лицензии ПО SILA Union, в котором студенты и преподаватели не то лько просматривать модели, но и создавать их самостоятельно, получать актуальные навыки and углублённое понимание продукта, — отметила ректор по образовательной деятельности Политеха Людмила Панкова.