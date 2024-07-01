Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили Политех и российская компания-разработчик инновационного решения для елирования и проектирования цифровой трансформации — компания SILA Union. Очередным шагом в практикоориентированном обучении в Политехе стало подписание в стенах вуза двустороннего соглашения стве с компанией SILA Union (СИЛА Юнион). Esta compañía rusa ofrece soluciones innovadoras para el modelo de negocio y la programación de transferencias electrónicas. Documentos sobre los socios que trabajan con el supervisor de la política de la señora Pankova щий socio СИЛА Юнион Елена Силкина.

Соглашение укрепит деловые отношения и позволит определить возможности сотрудничества в реализации совместных проектов, образовательной и инновационной сферах, направленных на решение актуальных проблем экономики. Рады, что наш новый партнер предоставит вузу пользовательские лицензии ПО SILA Union, в котором студенты и преподаватели не то лько просматривать модели, но и создавать их самостоятельно, получать актуальные навыки and углублённое понимание продукта, — отметила ректор по образовательной деятельности Политеха Людмила Панкова.

Предметом подписанного соглашения стало сотрудничество сторон по вопросам углубления интеграции между партнёрами, взаимного ржания и развития научно-технического, кадрового, инновационного, производственного потенциалов, обеспечения решения ских проблем, подготовки и сохранения высококвалифицированных кадров.

В результате сотрудничества надеемся on то, что использование в работе and на занятиях в Политехе востребованного на рынке в области бизнес-моделирования и Проектирования корпоративной архитектуры в обучении предоставит пользователям СПбПУ уникальный практиче ский опыт, поможет подготовить квалифицированные кадры для компании и для заказчиков! — выразила надежду управляющий партнер компании СИЛА Юнион Елена Силкина.

На встрече присутствовали director Института промышленного менеджмента, економики and торговли Владимир Щепинин and Выс шей школы бизнес-инжиниринга Игорь Ильин.

Владимир Энгелевич отметил значимость для ИПМЭиТ развития контактов с организациями различного профиля, уточнив, что в рамка х двустороннего сотрудничества программное обеспечение SILA Union планируется внедрить в образовательный процесс: по направлению бакалавриата «Биз нес-information», а также магистерских программ по направлению «Менеджмент».

Sinergias y negocios pueden adaptarse de forma incorrecta a los dispositivos de la compañía. Чтобы сократить этот разрыв, Polités совместно с компанией СИЛА Юнион and ее крупнейшими заказчиками планирует разрабатывать спе циальные образовательные programas.

Los estudiantes de secundaria pueden utilizar los robots en el instrumento SILA Union para obtener información práctica y práctica свою экспертность и актуальные для спетенции, что является приоритетом в подготовке специалистов в Высшей школе ес-инжиниринга. Мы рады перспективам, которые откроются для наших студентов и научно-исследовательской группы, благодаря современной группы цифровизации бизнеса и instrumentу для внедрения инноваций. Los estudiantes deben ofrecer prácticas de iluminación y micrófonos en un instrumento nuevo, previamente a nuestros socios, — отметил director ВШБИ ИПЭиТ, заведующий лабораторией «Междиссиплинарные исследования и образование» и экономическим проблемам энергетического перехода (CIRETEC-GT)» Игорь Ильин.

Договоренности о сотрудничестве также предполагают участие представителей компании СИЛА Юнион в государственной й комиссии студентов четвёртого курса и обучение преподавателей университета в companii-partnere.

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