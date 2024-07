Научно-технический совет ГУУ подвёл итоги первого полугодия 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 июня 2024 года в ГУУ состоялось заседание Научно-технического совета университета, в ходе которого научные коллективы университета отчитались о промежуточных результатах реализации проектов.

Директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов представил доклад о нескольких направлениях работы Центра:

О реализации в ГУУ хозяйственных договоров за первое полугодие 2024 года: «Моделирование работы турбинных колес подметально-вакуумной установки машины «ВКМ 6500» по заказу ООО «Меркатор Калуга», «Разработка 3D-моделей и 2D-чертежей электропоезда» в формате сетевого межвузовского студенческого конструкторского бюро в интересах ООО «ТМХ Инжиниринг» и проект по проведению маркетингового исследования российского рынка систем накопления электроэнергии для Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии;

О результатах выполнения работ в соответствии с государственным заданием за 2024 год по теме: «Разработка и обоснование подходов к планированию и осуществлению внедрения, развертывания, и организации применения автономных беспилотных систем, робототехнических комплексов, и инфраструктурных сетей связи, навигации, наблюдения и управления, обеспечивающих эксплуатацию таких систем и комплексов, с заданными нормативными уровнями безопасности выполнения полётов и движения комплексов, и вероятности выполнения функциональных задач»;

О результатах выполнения работ в соответствии с государственным заданием за 2024 год по теме «Разработка научных, методологических и практических основ реверсивного инжиниринга для решения комплексных задач импортозамещения в агропромышленном комплексе Российской Федерации»;

О результатах выполнения работ по проекту «Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе создания программно-аппаратных комплексов и интеллектуальных платформенных цифровых решений в сфере развития агропромышленных технологий полного жизненного цикла» – крупный научный проект, реализуемый совместно с Омским аграрным научным центром и Удмуртским государственным университетом;

О результатах выполнения работ за 2024 год по проекту «Разработка оборудования, программного обеспечения и инфраструктуры беспилотных авиационных систем, мобильных и технологических роботизированных комплексов, а также способов и технологий их применения в нефтегазовой отрасли» – первого этапа проекта «АБРИС», реализуемого в рамках Передовой инженерной школы «РосГеоТех».

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой статистики Николай Кузнецов доложил о результатах работ в рамках первого этапа по проекту «Формирование интерактивной карты геотермальных ресурсов России» («ГеоМап»), также выполняемому в рамках ПИШ «РосГеоТех».

О результатах реализации проекта «Разработка цифрового двойника оборудования добычи углеводородного сырья для оптимизации его параметров применительно к конкретным условиям эксплуатации» (ИС «Недра») – третьего научного проекта Передовой инженерной школы, выполняемого на базе ГУУ, – отчитался профессор кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе Владимир Линник.

Члены научных коллективов ГУУ представили результаты выполнения работ за 2024 год по проектам Российского научного фонда (РНФ):

Заведующий кафедрой «Государственного и муниципальное управления», советник при ректорате Сергей Чуев – о проекте «Социально-экономическая и политико-административная трансформация современного Юга России. «»Новые» и «старые» регионы: сравнительный исторический анализ и перспективы развития»;

Заместитель заведующего кафедрой «Институциональная экономика» Светлана Сазанова – о проекте «Многополярное стратегическое управление фирмой в условиях структурной трансформации, цифровизации и интеллектуализации экономики»;

Заведующий кафедрой управления инновациями Екатерина Камчатова – о проекте «Разработка концепции и прототипа интеллектуального сервиса для импортозамещения в электроэнергетике»;

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой публичного права и правового обеспечения управления Мария Липчанская – о проекте «Трансформация института местного самоуправления в Российской Федерации в условиях развития современных цифровых технологий: правовые аспекты».

Члены Научно-технического совета ГУУ констатировали, что за год значительно изменилась и расширилась структура выполняемых проектов, развиваются новые научные направления, в том числе инженерные и технологические. Таким образом, университет активно принимает участие в реализации стратегии научно-технического развития России.

Напомним, что в июне Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технического развития, в числе которых – интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства; высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика; укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования и другие.

Ряд крупных проектов ГУУ выполняется в интересах бизнеса или с привлечением партнёров из реального сектора экономики. Значительно увеличилось количество научных групп, выполняющих проекты фондов, в том числе Российского научного фонда (РНФ), в традиционной для Государственного университета управления социально-экономической и политической направленности.

