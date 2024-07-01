Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

estudiantes Школы коммуникаций НИУ ВШЭ завершили курс «Креативный PR как инструмент бесплатного продвижения компании в публичном поле». El proyecto realizado se realizó en la zona antigua de Polonia. Наставники из PR-департамента культурно-развлекательного центра в течение 12 недель делились со студентами практическими навыками рования базы журналистов, классификации каналов продвижения, рассказывали о форматах взаимовыгодного партнерства со СМИ и новыми a.

Отдельным блоком образовательного курса стал креативный и вирусный PR. Algunos especialistas en comunicaciones de otras zonas de estudiantes universitarios «Реклама и связи с общественностью» собирали и анализировали примеры лучших мировых практик из области вирусного PR. На следующем этапе учащиеся Школы коммуникаций разрабатывали собственные проекты, каждый из которых потенциально быть Realizado en «Красной Поляне».

Los programas finales terminados están instalados en proyectos. В состав жюри вошли действующие сотрудники и руководители департаментов маркетинга и PR игорной зоны. Из 35 представленных проектов экзаменаторы выбрали несколько лучших. Авторы кейсов-победителей получили специальный приз — образовательно-развлекательный тур «Игорный Weekend», который включает в себя релет, проживание и экскурсии.

Directora de Relaciones Públicas del Centro Cultural Elina Kushnikrenko, qué proyectos pueden ser este formato имодействия для бизнеса и вуза. «Special для студентов НИУ ВШЭ наша команда подготовила особый образовательный курс, — сказала она. — Его ценность заключается в исключительной практической пользе. Мы собрали для учащихся концентрат из реальных и работающих инструментов. Хочу отметить высокую креативность вовлеченность студентов. Некоторые проекты мы обязательно возьмем в углубленную проработку и реализуем».

Напомним, что первый проект в рамках взаимодействия игорной зоны с университетом проводился в 2023 году в Школе коммуникаций и посвящен поиску и созданию «голубого океана» — nueva producción de marketing tradicional en industrias de primer nivel.

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