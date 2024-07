МЕЖИНСТ24 раздвигает границы и идёт только вперед

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Проект МЕЖИНСТ24 под руководством Александры Лазуткиной выиграл в прошлом году грант во всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь.Гранты» в размере 700 000 рублей. А с февраля этого года началось межинститутское обучение будущих адаптеров, которое способствует эффективной коммуникации между институтами Политеха.

Ещё в ноябре 2023 года команда организаторов начала усиленную работу над обучением тренеров и менторов, где они узнали о своих задачах и смогли подготовить индивидуальные планы работ. Благодаря грантовой поддержке состоялся обучающий выезд в поселок Шапки на базу отдыха «Пикник». Организаторы проекта подготовили для менторов и тренеров трехдневную программу и завершили её экзаменом для закрепления материала. В расписание выезда входили тренинги по командообразованию и генерации идей.

После выезда началось обучение будущих адаптеров, тренеры проводили тренинги, а менторы практики по трём блокам.

«Лидерские качества для каждого». В данном тренинге кандидаты в адаптеры узнали об эффективной коммуникации, о видах обратной связи и об эмоциональном интеллекте.

«Ораторское искусство или как разговаривать с перваками». Ребятам рассказали о подготовке к публичной речи, каналах невербалики и грамотном взаимодействии с аудиторией.

«Искусство мыслить: от хаоса к гармонии». Будущие адаптеры узнали о концепциях системного мышления, а также полезных методах и приёмах для его развития.

Важные цифры проекта — 540 кандидатов в адаптеры, 16 организаторов, 18 тренеров и 46 менторов.

Грантовая поддержка и развитие ообщественного института «Адаптеры» являются важной частью в проекте. Желаем руководителю проекта Александре Лазуткиной и её заместителю Кириллу Козлову, а также всему составу организаторов успехов в дальнейшей работе.

