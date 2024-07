Марат Хуснуллин: Получено разрешение на строительство межвузовского кампуса в Орле

Source: MIL-OSI Russian Language News

Выдано разрешение на строительство межвузовского кампуса общей площадью более 59 тыс. кв. м на базе Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Строительство современных университетских кампусов и развитие инфраструктуры для сферы образования – это вклад в будущее нашей страны. Стройкомплекс помогает создавать лучшие условия для развития российской науки и повышения качества образования. В новых кампусах есть всё – от современной инфраструктуры для научной деятельности до комфортных условий для обучения и проживания. Кампус в Орле объединит студентов и преподавателей из шести университетов города. В начале июля 2024 года на его территории начнутся основные строительно-монтажные работы. Там возведут учебно-лабораторный корпус и общежитие на 1,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Строительство этого объекта ведётся под контролем публично-правовой компании “Единый заказчик в сфере строительства”», – рассказал вице-премьер.

По его словам, на территории также появится футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест. Рядом разместят универсальные площадки для сдачи нормативов и занятий различными игровыми видами спорта.

«Завершить строительство студенческого городка планируется в 2026 году. Создание кампуса позволит построить новый комплекс общежитий и обеспечить достойные условия жизни в процессе обучения, что особо важно не только для учащихся, но и для профессорско-преподавательского состава», – отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Кроме того, увеличение количества мест в общежитиях станет важнейшим фактором для привлечения иногородних и иностранных абитуриентов.

Строительство кампуса осуществляется по поручению Президента России Владимира Путина и Правительства. Ещё три кампуса сейчас возводятся «Единым заказчиком» в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде.

