К новым высотам: в СПбГАСУ вручили дипломы выпускникам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Выпускники СПбГАСУ 2024

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете 28 июня состоялось торжественно вручение дипломов выпускникам. Общий выпуск по очной форме обучения в этом году составил 1800 человек. 61 процент выпускников к моменту выпуска уже трудоустроены, из них 69 процентов – по специальности.

Обучение на архитектурном факультете завершили 424 человека, из них 68 получили дипломы с отличием.

Екатерина Возняк

«Вспомните, как вы поступали сюда: было нелегко. Вспомните, как учились: было тяжело, но вы справились. Теперь вы начинаете свой профессиональны путь, и это тоже будет непросто, но мы уверены: у вас всё получится! А мы всегда будем рады видеть вас в этих стенах: не забывайте, что это ваш дом, где вам всегда готовы помочь. Помните, что ваш успех – это наш успех. Ждём вас в магистратуре, в аспирантуре, ждём как наших новых преподавателей. Мы очень надеемся на ваш успех как архитекторов, государственных служащих, предпринимателей, учёных», – обратилась к выпускникам декан архитектурного факультета Екатерина Возняк.

На автомобильно-дорожном факультете – 163 выпускника, у 51 из них – дипломы с отличием.

«Сегодня вы становитесь дипломированными специалистами, открываете новую дверь ко множеству возможностей! Вы все молодцы! Желаю вам не останавливаться на достигнутом, развиваться как профессионалам, как хорошим руководителям дальше – в магистратуре, в аспирантуре, в отрасли. И помните, что СПбГАСУ – ваша альма-матер, которая, когда-то открыв для вас свои двери, продолжает держать их открытыми, готовая к сотрудничеству и помощи. Счастья вам в жизни, успехов в ваших делах, новых достижений и побед!» – поздравил выпускников декан АДФ Андрей Зазыкин.

Строительный факультет в этом году закончили 600 человек, в том числе с отличием – 138. «Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни, полной новых возможностей и вызовов. Вы покидаете стены университета, где приобрели бесценные знания и навыки, которые помогут вам стать настоящими профессионалами своего дела. Образование, полученное в университете, – это не просто набор фактов и теорий. Это фундамент, на котором будет строиться ваша карьера. Оно даёт вам возможность развивать свои способности, расширять кругозор и становиться лучше с каждым днём.

Антон Гайдо

Впереди вас ждёт множество интересных проектов и задач, которые потребуют от вас творческого подхода, умения принимать решения и работать в команде. Но помните, что все эти навыки были заложены в вас во время учёбы в университете. Именно здесь вы научились анализировать информацию, аргументировать свою точку зрения и находить нестандартные решения проблем. Мы уверены, что вы сможете применить полученные знания на практике и добиться больших успехов в профессии. Желаем вам вдохновения, уверенности в себе и настойчивости в достижении целей! Пусть каждый новый проект становится для вас возможностью проявить себя и внести свой вклад в развитие строительной отрасли. Не забывайте, что образование – это непрерывный процесс. Даже после окончания университета продолжайте учиться и развиваться, чтобы оставаться востребованными специалистами и быть в курсе последних тенденций в вашей области. Пусть ваш путь будет ярким и успешным, а каждое новое достижение приносит радость и удовлетворение», – поздравил выпускников декан строительного факультета Антон Гайдо.

Тёплые пожелания выпускники получили не только от преподавателей факультета, но и от представителей компаний-партнёров вуза – директора департамента научных разработок и внедрения АО «Центр управления проектами» Дарьи Фиолетовой и генерального директора ООО «Юпитер» Петра Чернобая. Песню для гостей и выпускников исполнила студентка Сафира Джалалова из Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич».

Факультет инженерной экологии и городского хозяйства выпустил 288 человек. Дипломы с отличием – у 92 из них.

«Вы вошли в инженерную элиту общества и, уверен, продемонстрируете высокий уровень профессиональных знаний в производственной сфере! Надеюсь, что желание учиться и осваивать новые навыки сохранится у вас на всю жизнь. Вспомним слова Екатерины II: “Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна”. Вы всегда сможете продолжить обучение в нашем университете, и мы будем рады тем, кто свяжет свою жизнь с наукой и высшем образованием. Факультет силён своими выпускниками, а значит – “Строим будущее вместе!”» – сказал и. о. декана факультета инженерной экологии и городского хозяйства Андрей Никулин.

Факультет экономики и управления выпустил 185 человек, из них 23 стали обладателями дипломов с отличием.

«Желаю, чтобы карьера была успешной, чтобы вы максимально реализовали все возможности, а жизнь была наполнена удивительными событиями. Дерзайте, ошибайтесь и двигайтесь только вперёд!» – напутствовала выпускников декан факультета экономики и управления Галина Токунова.

На факультете судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте – 140 выпускников, в том числе 31 обладатель диплома с отличием.

«На протяжении всего обучения наши выпускники активно участвовали во внеучебной и научной деятельности, показывая отличные результаты. Было множество побед на конкурсах и иных научных мероприятиях. И я уверен, что все наши выпускники достигнут ещё бо́льших результатов в своей профессиональной деятельности. Поздравляем всех выпускников СПбГАСУ и желаем каждому из них личных достижений, дальнейших успехов в выбранной профессии и карьерного роста. Будьте целеустремлённы и настойчивы, не бойтесь достигать новых высот! Руководство факультета с нетерпением ждёт возвращения выпускников уже в качестве студентов магистратуры и молодых преподавателей!» – сказал декан ФСЭиПСТ Дмитрий Иванов.

Поздравляем выпускников и желаем им успехов на профессиональном пути!

