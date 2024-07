Коллективу Девятого арбитражного апелляционного суда

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 июля 2024 года исполняется 20 лет с начала деятельности Девятого арбитражного апелляционного суда

Поздравляю вас с 20-летием Девятого арбитражного апелляционного суда.

Его учреждение стало новым этапом в развитии судебной системы Российской Федерации, способствовало повышению качества правосудия.

Все эти годы вы твёрдо отстаиваете принципы законности, проводите проверку обоснованности судебных актов. Профессионально и ответственно выполняете важные задачи, надёжно защищаете интересы участников экономических отношений. Вносите вклад в совершенствование отечественного законодательства.

Важно, что в своей деятельности суд активно использует цифровые технологии. Это повышает эффективность, открытость и доступность экономического правосудия, а также укрепляет доверие бизнеса и граждан к праву как способу решения любых споров.

Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас функции и полномочия, следовать духу и букве закона.

Желаю судьям и сотрудникам Девятого арбитражного апелляционного суда новых успехов и достижений.

М.Мишустин

