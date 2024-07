История легендарного Самотлорского месторождения, древние традиции хантов и уникальные парки Югры – в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» 2-4 июля пройдут Дни Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Посетители экспозиции познакомятся с историей легендарного Самотлорского месторождения, социальными проектами Компании, погрузятся в культуру коренных малочисленных народов Севера, проживающих в регионе.

«Самотлорнефтегаз» – одно из ключевых добывающих предприятий «Роснефти» в Западной Сибири, ведёт разработку крупнейшего в России Самотлорского месторождения. В 2024 году нефтяная жемчужина Западной Сибири отметила 55-летний юбилей с начала промышленного освоения.

В эти дни в павильоне «Роснефти» состоится встреча с ветеранами-участниками исторических событий, которые расскажут о развитии легендарного месторождения и становлении города Нижневартовска.

В рамках тематических дней гости павильона с помощью очков виртуальной реальности смогут побывать на Самотлоре и увидеть знаковые площадки Нижневартовска, посвященные историческим событиям, людям и их трудовым достижениям.

Одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти» в регионах присутствия – сохранение национальной культуры и традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера.

«Роснефть» реализует в Югре IT-проект по подключению к интернету семей, живущих в родовых угодьях и ведущих традиционный образ жизни. За три года установлено 60 точек доступа в 7 районах округа. Благодаря реализации этого проекта посетители выставки в режиме реального времени смогут пообщаться с представителем народа ханты и увидеть, как устроено современное стойбище.

Специалисты «Самотлорнефтегаза» также расскажут об уникальных природных территориях Югры – парках «Самаровский Чугас» и «Сибирские Увалы». В переводе с хантыйского «чугас» означает «одинокий остров, покрытый тайгой и возвышающийся над поймой реки». Излюбленное место ценителей живой природы и прогулок на свежем воздухе. Здесь, среди вековых лесов и болот, каждый уголок природы наполнен удивительной жизнью и гармонией. Развитие парков Компания поддерживает в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством региона.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных мероприятиях в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы сможете узнать на сайте и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

1 июля 2024 г

