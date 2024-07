Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый модуль программы «Время героев», учреждённой Президентом России Владимиром Путиным, продолжится в формате стажировки участников на базе федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций России. Участники будут работать под непосредственным контролем своих высокопоставленных наставников.

Дмитрий Чернышенко: По программе «Время героев» участники СВО получат наставников из области госуправления

По программе «Время героев» подвели итоги обучения слушателей. Программа подготовлена Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе неё участники погрузились в основы работы на государственной службе и наметили направления, в которых хотели бы развиваться в дальнейшем.

Теперь за каждым из участников будет закреплён наставник, который поделится с подопечными личным опытом, а также будет направлять их и помогать им строить карьеру по линии госслужбы.

«Основная цель программы наставничества – оказать поддержку участникам, помочь адаптироваться и реализовать свои способности и таланты в гражданской жизни, передать жизненный и управленческий опыт. Наши ребята – настоящая элита страны, как сказал Президент. И кто, как не действующие управленцы, должен поддержать и наставить их в начале этого большого пути. Мы надеемся, что каждый из ребят сможет найти для себя интересное направление, в котором он продолжит приносить пользу своей Родине. А уж в том, что в их руках – лучшее будущее для России, у меня нет ни единого сомнения», – отметила заместитель директора Высшей школы государственного управления Президентской академии Мария Костюк.

Наставниками конкурса являются представители Администрации Президента, полномочные представители Президента в округах, члены Правительства России, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, главы регионов, генеральные директора государственных корпораций.

Наставником конкурса также стал Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Подопечный вице-премьера в проекте – уроженец Республики Башкортостан, выпускник Казанского танкового училища, Герой России Степан Белов. Находясь на месте наводчика-оператора танка Т-72Б3М, Степан Белов лично подбил 16 украинских танков, 4 БМП и 10 легкобронированных целей. Недавно Герой России окончил проходить образовательный модуль «Время героев» и скоро приступит к программе наставничества под личным кураторством Дмитрия Чернышенко.

«В указе о национальных целях развития России Президент закрепил важность реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Программа “Время героев„, учреждённая также Президентом Владимиром Путиным, и трек наставничества в рамках неё позволит участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций. На участие в программе заявилось около 44 тысяч человек. Это настоящие патриоты нашей страны, которые должны получить поддержку от государства», – сказал вице-премьер.

Программа наставничества направлена на карьерное и личностное развитие участников и рассчитана на два-три года и более. С июля по сентябрь начнутся первые стажировки подопечных по месту работы наставника. В их рамках участники будут подключены к проектной деятельности или другим задачам, предполагающим получение конкретных результатов по итогам деятельности наставляемого.

Напомним, программа «Время героев» стартовала 27 мая текущего года с целью подготовки руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов СВО. Для участия в первом потоке программы были отобраны заявки кандидатов, имеющих наиболее релевантный управленческий опыт и потенциал развития.

