Дмитрий Патрушев: К концу 2024 года в целом по стране должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов

Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном ликвидации свалок в рамках нацпроекта «Экология»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл совещание, посвящённое ликвидации свалок в рамках нацпроекта «Экология». В мероприятии приняли участие Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководители Росприроднадзора и «Главгосэкспертизы», главы регионов.

«В соответствии с задачей, обозначенной Президентом, к концу 2024 года в целом по стране должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов. Совокупно – 191 объект», – сказал Дмитрий Патрушев.

Заместитель Председателя Правительства отметил, что работа ведётся с 2019 года в рамках федерального проекта «Чистая страна», на эти цели предусмотрено порядка 55 млрд рублей. Это сумма на шесть лет.

Свалки не просто портят внешний облик городов, населённых пунктов, главное – они наносят вред окружающей среде и негативно влияют на качество жизни граждан. Полная ликвидация объектов, которые заложены в федпроекте, должна положительно сказаться на условиях жизни порядка 20 миллионов человек. По словам вице-премьера, за прошедшие годы большая часть запланированных мероприятий уже реализована. По плану в этом году ликвидации подлежат 62 свалки в 37 субъектах.

При этом были отмечены риски несвоевременного завершения работ в Архангельской, Мурманской, Брянской и Кировской областях, а также Республике Бурятия. Дмитрий Патрушев призвал субъекты усилить контроль за реализацией мероприятий на местах. Кроме того, регионам поручено представить в Минприроды России актуализированные графики проведения работ, предусмотрев их завершение до 20 ноября, а также завершить корректировку проектно-сметной документации и получить заключение экспертиз.

