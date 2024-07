День реставратора

Source: MIL-OSI Russian Language News

Древняя Пальмира в Сирии, в восстановлении которой принимают участие специалисты СПбГАСУ

Профессиональный праздник реставраторов отмечается 1 июля. В этот день в 1945 г. была создана Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская Управления по делам архитектуры Ленгорисполкома, которая положила начало прославленной ленинградской (петербургской) школе реставрации. Сотрудники мастерской восстанавливали памятники, разрушенные в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их труду мы по-прежнему можем наслаждаться неповторимым обликом Санкт-Петербурга и его пригородов.

Получить востребованную профессию архитектора-реставратора можно в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. Кафедра архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ берёт своё начало с 1830 г. Студенты и преподаватели кафедры участвуют в международных образовательных программах, конкурсах и конференциях. Задания для курсовых и дипломных проектов составляют администрации городов и областей Северо-Запада России, комитеты по охране наследия, музеи-заповедники, проектные и производственные организации.

Желаем настоящим и будущим реставраторам интересных проектов, профессионального роста, творческих побед!

