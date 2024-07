ГУУ и Государственный университет «Дубна» подписали договор о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 июня 2024 года делегация Государственного университета управления посетила подмосковный наукоград и Государственный университет «Дубна» с партнёрским визитом.

Со стороны университета «Дубна» в рабочей встрече приняли участие: исполняющий обязанности ректора Андрей Деникин, исполняющий обязанности проректора по учебно-методической работе Ольга Анисимова, исполняющий обязанности проректора по научной работе и инновациям Игорь Немченок.

В состав делегации ГУУ вошли: проректор Мария Карелина, руководитель научного проекта Центра проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества Екатерина Шамаева и научный сотрудник Центра управления инжиниринговыми проектами Дмитрий Рыбаков.

В рамках подписанного ранее договора было выделено несколько направлений взаимодействия. Одно из них – совместные образовательные программы по сетевым формам разных уровней (ДПО, бакалавриат и аспирантура), связанные с экологией, машиностроением и другими перспективными направлениями.

Второе направление связано с научной коллаборацией в рамках крупных научных и инженерных проектов, межвузовских конструкторских бюро, инженерно-экономической школы для молодёжи.

Два университета сформулировали стартовые точки взаимодействия – научные направления, связанные с актуальными задачами создания и использования стабильных технических решений по электрическому питанию для двигателей беспилотных аппаратов, развитием программно-аппаратных средств для прикладных отраслевых и стратегических задач, задачами отраслевого управления в условиях необходимости обеспечения технологического суверенитета. В ближайшее время будет составлена дорожная карта совместных работ по намеченным направлениям взаимодействия.

