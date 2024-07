Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и АНО «Национальное агентство развития квалификаций» провели проектную сессию, итогом которой стал свод рекомендаций о том, как некоммерческой организации стать заказчиком студенческого проекта и благодаря этому достичь практических результатов. Такие задания могут находить свои решения в рамках программы «Обучение служением», курсовых и дипломных работ, а также стажировок и практик.

Программа «Обучение служением» дает возможность учащимся вузов применять свои профессиональные навыки для решения актуальных социальных задач. Студенты учатся на конкретных кейсах, а НКО получает помощь в виде новых идей и свежего взгляда от молодого поколения. — У НКО широкий спектр потребностей и задач, которые они готовы разделить со студентами. От разработки дизайна до реализации коммуникационной стратегии, работы в социальных сетях, изучения целевой аудитории, изготовления видеороликов — например, презентационных. Для студенческого креатива есть много направлений. И, в отличии от коммерческих заказчиков, предложенные студентами решения с большой вероятностью будут воплощены НКО в жизнь.

Артём Евгеньевич Шадрин, Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций — Перед НКО зачастую остро стоит вопрос ограниченности ресурсов и, как следствие, невозможности привлекать сильных экспертов из коммерческого сектора для разработки эффективных коммуникационных решений. Подобные проекты в сотрудничестве с университетами, преподавателями и студентами помогают организациям закрыть данную потребность. Студенты Школы коммуникаций обладают необходимыми знаниями, компетенциями и навыками, а также могут предложить НКО свежие идеи.

Алина Лютикова, академический руководитель программы «Коммуникации в государственных структурах и НКО» Как и во многих других сферах, не связанных напрямую с индустрией коммуникаций, третий сектор не всегда понимает, как создавать брифы для исполнителей, чтобы получить результат. Тем более — для студентов, пока ещё не профессионалов рынка. Заинтересованность студентов при выборе проекта от заказчика из некоммерческого сектора во многом зависит от изначально проработанного описания, содержательной части социально значимой проблемы. В связи с этим вопрос об актуальной форме брифа стал одним из практически значимых аспектов проектной сессии. — Есть две составляющие обучения служением: во-первых, это приобретение профессиональных компетенций и проектного мышления, а во-вторых, это приобретение гибких навыков, в том числе вовлечения студентов в социальное служение, в служение обществу.

Это довольно сложно сделать с какими-то прямыми механическими технологиями. Гораздо правильнее совмещать, сочетать и воспитательную, и образовательную работу, и проектную деятельность. Это должно быть встроено в учебный процесс и внеучебную деятельность. Интегрированный подход — это именно то, что нужно.

Яков Якубович, политик, общественный деятель, преподаватель РГСУ После краткого пленарного заседания о завершенных проектах участники провели работу в группах, чтобы разработать идеальный шаблон брифа, понятный НКО и мотивирующий студентов к участию в проекте, а также вывести ключевые темы для проектов и их объём проработки, который можно ждать от студентов разного уровня. Для командной работы были выделены следующие тематические блоки: Контент и рекламное продвижение: работа с сайтами, социальными сетями, коммуникационными материалами;

Взаимодействие со СМИ: информационное партнёрство, работа с инфоповодами и пр.;

Коммуникации в области табуированных и неоднозначно воспринимаемых широкими аудиториями темами: орфанные заболевания, ментальная инвалидность и специализированные заведения, насилие, смерть и пр.;

Визуальные решения и креатив: создание логотипов, фирменного стиля, разработка идей и пр.;

Сотрудничество НКО и брендов с целью создания социально-ориентированных проектов. В сессии приняли участие коллеги из некоммерческого сектора: АНО «Спортивно-адаптивный центр «Орто-Спорт», «Детские деревни SOS», БФ «Спина бифида», АНО Национальные приоритеты, БФ «Закят», АНО «Девелопмент-групп»; Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, представители НИУ ВШЭ и других вузов, а также студенты и индустриальные партнёры из бизнеса. В частности, на сессии выступил Владлен Заморский, генеральный директор агентства Better (входит в Okkam), директор по устойчивому развитию Okkam, который поделился индустриальным опытом решения задач для НКО и рассказал об основных болях и проблемах коммуникационной работы в третьем секторе. Проектная сессия была организована для того, чтобы поделиться опытом решения кейсов НКО, который уже много лет накапливается в Школе коммуникаций НИУ ВШЭ, а также чтобы создать площадку для открытого обсуждения того, как сделать процесс реализации подобных кейсов лучше и передать опыт дальше. — Мы были рады собрать представителей разных направлений в одном месте и фасилитировать их разговор. Мы верим, что именно благодаря такой коллаборации и учёту экспертизы и пожеланий всех действующих групп, можно создать самые лучшие проекты: эффективные, вдохновляющие, стимулирующие студентов применять все полученные навыки, и соответствующие индустриальному стандарту. В результате работы в проектных группах мы смогли выявить большое количество потенциальных тем работ в области коммуникаций. Практическим результатом явилась разработка конкретной формы Технического задания – документа, который будет помогать новым заказчикам из НКО ставить студентам задачи в правильном ключе, обеспечивая их решение.

Мы надеемся, что этот документ в будущем сделает работу НКО с вузами более прозрачной и понятной, и приведёт к большому количеству замечательных проектов.

Лара Грязева, академический руководитель магистратуры «Интегрированные коммуникации» — Очень важно продвигать не только коммерческие бренды, но и НКО, помогая таким образом различным социально незащищенным группам. Работа с НКО имеет очень много тонкостей и подводных камней, было интересно услышать об этих особенностях от представителей благотворительных фондов, которые очень хорошо знают эту сферу. Подход «Обучение служением» — очень важная программа, и хотелось бы, чтобы НКО, которые сотрудничают с НИУ ВШЭ, становилось только больше.

Анастасия Пеленская, студентка 2 курса магистратуры «Интегрированные коммуникации» Проектная сессия прошла в рамках инициативы «Программа развития потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, учреждений социальной сферы и сферы культуры за счет партнерства с университетами Москвы», реализуемой при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы. Запись пленарной сессии, прошедшей в Школе коммуникаций 27 июня 2024 года, доступна по ссылке. Кейсы, представленные спикерами во время неё, размещены здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI