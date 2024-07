Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

28 июня в Санкт-Петербурге прошли торжественные мероприятия, посвященные 175-летию со дня рождения выдающегося российского государственного деятеля, министра финансов, председателя комитета министров Российской империи, графа Сергея Юльевича Витте (1849–1915) — основателя Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Программа мероприятий, в которых приняли участие руководство СПбПУ, представители администрации Санкт-Петербурга, Октябрьской железной дороги, банка ВТБ и Государственного музея городской скульптуры, началась с молебна в Покровском храме Политеха и продолжилась у единственного в Санкт-Петербурге памятника С. Ю. Витте в фойе Главного здания Политеха.

Выступая перед преподавателями, студентами, сотрудниками и гостями университета, ректор СПбПУ Андрей Рудской отметил: Юбилей С. Ю. Витте, внёсшего огромный вклад в промышленное развитие России, укрепление финансовой системы страны, рост железнодорожного строительства и внешней торговли, — важное и знаковое событие для всего российского общества. Именно Витте создавал систему высшего политехнического образования в нашей стране, закладывая основы промышленного роста и инженерного кадрового потенциала Российской империи .

Андрей Рудской также подчеркнул: Символично, что юбилей нашего основателя мы отмечаем в год 125-летия университета, который сегодня принял решение о восстановлении именных стипендий Витте из дохода от управления средствами Фонда целевого капитала Политеха .

В тот же день в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры заупокойную литию по Сергею Витте совершил наместник лавры преосвященнейший Вениамин, епископ Кронштадтский, викарий Санкт-Петербургской епархии. В своем архипастырском слове он поблагодарил участников торжественных мероприятий за общую молитву и традицию поминовения выдающихся людей, сыгравших важную роль в истории нашего государства.

Владыка также отметил: Сейчас во время молитвы мне вспомнилось, что Сергея Юльевича Витте отпевал священномученик Вениамин, тогда — епископ Псковский и Гдовский, а я ношу его имя и в его честь был пострижен. И сегодня для меня особая честь совместно с вами вознести молитву перед Богом об упокоении этого государственного деятеля России и о том, чтобы Господь укрепил вас в трудах на благо нашему народу и нашему государству .

По окончании литии участники торжественных мероприятий возложили венки и цветы к могиле С. Ю. Витте на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Венок от имени Политехнического университета возложил проректора СПбПУ по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов.

В завершении программы студенты и сотрудники СПбПУ посетили бывший особняк Витте на Каменноостровском проспекте, где сейчас находится детская музыкальная школа имени Андрея Петрова. Там совместно с руководством и сотрудниками ДМШ они возложили цветы к мемориальной доске на фасаде особняка, осмотрели личный кабинет С.Ю. Витте и интерьеры дома, в котором провёл последние годы жизни великий реформатор России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI