Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

28 июня 2024 года в Москве состоялся финал первого сезона Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом», организованного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, оператор – Государственный университет управления, генеральный партнёр – ПАО «Сбербанк».

В финале сразились 13 студенческих команд, которые в этом году защитили выпускную квалификационную работу в формате «Стартап как диплом». Всего на конкурс поступило более 500 заявок от студентов 97 университетов из 47 регионов России.

Финалистов конкурса в видеоформате поприветствовал глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков: «Сегодня перед нами стоит задача по достижению технологического лидерства. И такие, как вы, – молодые инициативные предприниматели, которые не боятся идти вперед, ведут за собой команды и стремятся к позитивным изменениям в экономике, – нужны России как никогда».

Экспертное жюри:

— Нонна Каграманян, вице-президент, руководитель исполкома Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

— Сергей Саркисов, вице-президент ООО «УК Группы Новард»;

— Станислав Завершинский, руководитель по развитию новых продуктов консалтинга ООО «Акселератор ФРИИ»;

— Вениамин Кизеев, член совета директоров Академии управления WINbd;

— Иван Комаров, заместитель генерального директора по платформенным решениям и образовательным проектам АО «Деловая среда»;

— Екатерина Морозова, директор Открытого университета «Сколково»;

— Алина Мяло, исполнительный директор ПАО «Сбербанк», руководитель молодёжных акселераторов «Сбера»;

— Никита Нечаев, генеральный директор ИТ-компании ООО «Профилум»;

— Эдуард Омаров, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

С простыми и тёплыми словами обратилась к экспертной комиссии идейный вдохновитель конкурса, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева: «Уважаемые единомышленники, сегодня мы должны быть маяками для участников конкурса. Они деятельные и со всем справятся, но тем не менее их стоит поддержать. Порой им очень не хватает не столько советов по бизнесу, сколько обычного человеческого разговора».

Представленные на конкурс проекты затрагивали самые разные области жизнедеятельности: наушники для слабослышащих, виртуальные конференц-залы с обзором на 360 градусов, гель для отказа от курения, образовательная игра с системой индивидуализации, программный модуль для повышения нефтедобычи и другие.

Стартапы оценивались по многим критериям, включая новизну, наукоёмкость, объём стартового капитала и другие. При этом свой выбор делали не только члены экспертного жюри, но и зрители в зале, а также пользователи метавселенной «Сбера» в онлайн-формате.

По итогам конкурса победителями и призёрами стали:

Первое место – Информационно-аналитическая система мониторинга деградации пастбищ «CPV».

Авторы: Ралина Тишина, Глеб Волобуев (РГАУ — МСХА).

Второе место – Documate — ИИ-консультант по чужому коду.

Авторы: Виктория Ефремова, Александр Буш, Глеб Сова (МФТИ).

Третье место – byScoby (ООО «БАЙСКОБИ») — разработка биоволокна.

Автор: Марина Куранова (Университет ИТМО).

Победитель по версии метавселенной «Сбера» – Максим Воробьёв (УрФУ).

Проект: «Автоматизированная водозаправочная колонка для заправки пассажирских вагонов питьевой водой».

Приз зрительских симпатий также получили Ралина Тишина и Глеб Волобуев с проектом «Информационно-аналитическая система мониторинга деградации пастбищ «CPV».

Победители и участники финала получили ценные призы: умные колонки от «Сбера», двухдневные туры от программы «Больше, чем путешествие», сертификаты на поддержку стартапов от «Сколково», бесплатное участие в Слёте успешных предпринимателей (СУП) и многое другое.

Организаторы выразили благодарность Государственному университету управления и его ректору Владимиру Строеву за возможность реализовать часть программы конкурса на площадке вуза и организационное сопровождение финала.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI