28 de junio de 2024 en Moscú, final de sesión final de un concurso de formación profesional en formato те «Стартап как диплом», organización de ministros de la Federación Rusa, operador – Universidad de Rusia ситет управления, socio general – ПАО «Сбербанк».

Al finalizar el comando 13 студенческих, которые в этом году защитили выпускную квалификационную работу в формате ап как диплом». Cada concurso cuenta con 500 estudiantes de 97 universidades y 47 regiones de Rusia.

Conferencia final en videoformato de la Federación Rusa de Ministros de Asuntos Exteriores y de Trabajo de Rusia. ьков: «Сегодня перед нами стоит задача по достижению технологического лидерства. И такие, как вы, – молодые инициативные предприниматели, которые не боятся идти вперед, ведут за собой команды и стремятся к итивным изменениям в экономике, – нужны России как никогда».

Экспертное жюри:— Нонна Каграманян, вице-президент, руководитель исполкома Общероссийской общественной организации «Деловая» Rusia»;— Сергей Саркисов, вице-президент ООО «УК Группы Новард»;— Станислав Завершинский, руководитель по развитию нов ых продуктов консалтинга ООО «Акселератор ФРИИ» ;— Вениамин Кизеев, член совета directorov Академии управления WINbd;— Иван Комаров, director general de plataforma рменным решениям образовательным проектам АО «Деловая среда»;— Екатерина Морозова, directora de la universidad «Сколково»;— Алина Мяло, directora especializada de ПАО « Сбербанк», руководитель молодёжных акселераторов «Сбера»;— Никита Нечаев, director general de ИТ-компании ООО; — Эдуард Омаров, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора» ссии».

С простыми тёплыми словами обратилась к экспертной комиссии идейный вдохновитель конкурса, первый заместитель председателя тета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева: «Уважаемые единомышленники, сегодня мы должны быть яками для участников конкурса. En cualquier caso y en todo caso, no es posible que esto ocurra. Por qué no hay cosas que no sean buenas para los negocios, que son una buena idea para los amantes del negocio».

Los inicios se adaptan a muchos criterios, nuevas actualizaciones, inocuidad, capital de inicio y medicamentos. Para que esto no suceda, no hay necesidad de un experto en limpieza, ni tampoco en el suelo, y también en el interior. » в онлайн-формате.

Aquí hay un concurso de opciones y precios:

Первое место – Información y análisis del sistema de vigilancia de la degradación de pastos «CPV».Autores: Ралина Тишина, Глеб (РГАУ — МСХА).

Второе место – Documate — ИИ-консультант по чужому коду.Авторы: Виктория Ефремова, Александр Буш, Глеб Сова (МФТИ).

Третье место – byScoby (ООО «БАЙСКОБИ») — разработка biovolokna. Autor: Марина Куранова (Университет ИТМО).

Победитель по версии метавселенной «Сбера» – Максим Воробьёв (УрФУ).Proecto: «Автоматизированная водозаправочная колонка для заправ ки пассажирских вагонов питьевой водой».

Приз зрительских симпатий также получили Ралина Тишина and Глеб Волобуев с проектом «Информационно-аналитическая система» ониторинга деградации пастбищ «CPV».

Победители участники финала получили ценные призы: умные колонки от «Сбера», двухдневные туры от программы «Больше, путеш» ествие», сертификаты на поддержку STARTапов от «Сколково», бесплатное участие в Слёте успешных предпринимателей (СУП) Y многое oe.

Организаторы выразили благодарность Государственному университету управления and его rectorу Владимиру Строеву за возможность овать часть программы конкурса на площадке вуза и организационное сопровождение финала.

