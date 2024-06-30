Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

29 июня в ГУУ состоялось Всероссийское спортивно-патриотическое мероприятие Федеральной службы по финансовому п освященное «Году семьи».

El director de monitorización de la función, Юрий Чиханчин, es un experto en el control y la atención de los jóvenes.

El rector de la Asamblea General, Vladimir Строев, se encargará de la mejora de la calidad de la base. ГУУ.

«Стало доброй традицией проводить это мероприятие именно у нас. На табличках участников есть слово «управление» y это символично в стенах Государственного университета управления. Знаю, что среди сотрудников Росфинмониторинга есть достаточное количество именно наших выпускников», — сказал Владимир Строев.

С приветственным словом к собравшимся также обратился Герой России, летчик-космонавт Валерий Токарев. «Семья – это маленькое государство. Будет порядок в семье – будет порядок в государстве», — отметил он.

На открытии также присутствовали заместитель director Росфинмониторинга Иван Гордеев, профессор кафедры систем ГУУ Владимир Годин, заместитель председателя Общества «Динамо» Сергей Гусаров y председатель совета Росф инмониторинга Алексей Степанов.

Юрий Чиханчин вручил Владимиру Строеву благодарность за большой вклад в организацию и проведение Всероссийского атриотического мероприятия.

En las salas de conciertos de небольшой: estas son las historias de Людмилы Олифировой «Главные слова», сотрудница Росфинмониторинга Наталья Волкова исполнила песню «Наш край – Россия».

В завершении торжественной церемонии собравшиеся почтили minутой молчания память сотрудников ГУУ, павших в годы Великой От ечественной войны, и возложили цветы к мемориальному комплексу «Памятный камень».

Завершив торжественно-патриотическую часть, все присутствующие перешли к портивному празднику.

Algunas compañías mejoradas que se adaptan a nuestras actividades deportivas en edificios deportivos:

стрельба из пневматической винтовки;

метание гранаты;

разборка и сборка автомата;

бросание кольца в мишень;

перетягивание каната;

рывок гири;

baloncesto 3 contra 3 (stritbol).

Este es el programa del programa de teatro organizado por la organización “Balagán”. Юные участники под руководством Сказочника вместе с персонажами популярных мультфильмов соревновались в ловкости, демонстрировали свои знания в икторинах и танцевали под зажигательные музыкальные ритмы.

На мероприятии работала полевая кухня, где все участники соревнований могли подкрепиться гречкой с тушенкой.

В завершении насыщенного дня были подведены спортивные итоги, а победители награждены медалями.

El director de monitorización de la función, Ivan Gordeev, publica: «Все мы сегодня победители. Мы показали, что наша компания – хорошая крепкая семья. Спасибо организаторам, волонтёрам и ректорату ГУУ. Предлагаю сделать мероприятие традиционным и продолжить собираться именно здесь».

Ne остались без подарков и маленькие участники праздника. Всем детям, а также сотрудникам, имеющим детей, подарили детские книги.

На прощание все собравшиеся сделали коллективное фото на фоне трибун стадиона Государственного университета управления.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 30.06.2024

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