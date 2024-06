Росфинмониторинг провел в ГУУ спортивно-патриотическое мероприятие

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 июня в ГУУ состоялось Всероссийское спортивно-патриотическое мероприятие Федеральной службы по финансовому мониторингу, посвященное «Году семьи».

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поприветствовал собравшихся и поздравили их с Днём молодежи.

Ректор ГУУ Владимир Строев пожелал собравшимся успеха на соревнованиях и подчеркнул важность проведения мероприятия на базе ГУУ.

«Стало доброй традицией проводить это мероприятие именно у нас. На табличках участников есть слово «управление» и это символично в стенах Государственного университета управления. Знаю, что среди сотрудников Росфинмониторинга есть достаточное количество именно наших выпускников», — сказал Владимир Строев.

С приветственным словом к собравшимся также обратился Герой России, летчик-космонавт Валерий Токарев. «Семья – это маленькое государство. Будет порядок в семье – будет порядок в государстве», — отметил он.

На открытии также присутствовали заместитель директора Росфинмониторинга Иван Гордеев, профессор кафедры информационных систем ГУУ Владимир Годин, заместитель председателя Общества «Динамо» Сергей Гусаров и председатель совета ветеранов Росфинмониторинга Алексей Степанов.

Юрий Чиханчин вручил Владимиру Строеву благодарность за большой вклад в организацию и проведение Всероссийского спортивно-патриотического мероприятия.

В рамках торжественной части состоялся небольшой концерт: дети прочитали стихотворение Людмилы Олифировой «Главные слова», а сотрудница Росфинмониторинга Наталья Волкова исполнила песню «Наш край – Россия».

В завершении торжественной церемонии собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников ГУУ, павших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к мемориальному комплексу «Памятный камень».

Завершив торжественно-патриотическую часть, все присутствующие перешли к спортивному празднику.

Представители управлений компании соревновались по восьми видам спортивных единоборств:

стрельба из пневматической винтовки;

метание гранаты;

разборка и сборка автомата;

бросание кольца в мишень;

перетягивание каната;

рывок гири;

баскетбол 3 на 3 (стритбол).

Для детей также была организована развлекательная программа театра ростовых кукол «Балаган». Юные участники под руководством Сказочника вместе с персонажами популярных мультфильмов соревновались в ловкости, демонстрировали свои знания в викторинах и танцевали под зажигательные музыкальные ритмы.

На мероприятии работала полевая кухня, где все участники соревнований могли подкрепиться гречкой с тушенкой.

В завершении насыщенного дня были подведены спортивные итоги, а победители награждены медалями.

Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Гордеев поблагодарил собравшихся: «Все мы сегодня победители. Мы показали, что наша компания – хорошая крепкая семья. Спасибо организаторам, волонтёрам и ректорату ГУУ. Предлагаю сделать мероприятие традиционным и продолжить собираться именно здесь».

Не остались без подарков и маленькие участники праздника. Всем детям, а также сотрудникам, имеющим детей, подарили детские книги.

На прощание все собравшиеся сделали коллективное фото на фоне трибун стадиона Государственного университета управления.

