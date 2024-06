Коллективу Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 июня 2024 года исполняется 80 лет со дня основания ИБМХ.

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю вас с 80-летием Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича.

Основанный в 1944 году, он стал ведущей в нашей стране организацией, занимающейся вопросами биологической и медицинской химии. На протяжении десятилетий институт является флагманом в таких областях, как протеомика, геномика, биоинформатика, нанобиотехнологии. Здесь сохраняются и приумножаются славные традиции многих поколений выдающихся учёных, проводятся фундаментальные и прикладные исследования, развиваются передовые направления, совершаются уникальные открытия мирового значения.

В вашем коллективе работают специалисты высокого класса, настоящие профессионалы своего дела, обладающие глубокими знаниями и опытом, ответственные и целеустремлённые люди. Ваш самоотверженный труд заслуживает уважения и признания. Особая благодарность – ветеранам, тем, кто служит примером для молодых талантливых сотрудников.

Желаю вам дальнейших успехов и достижений на благо России.

М.Мишустин

