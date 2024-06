Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Дени Сассу-Нгессо, Анна Тышецкая © Высшая школа экономики

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо 29 июня посетил Санкт-Петербург после встречи на высшем уровне в Москве в рамках официального визита в Россию. Он выступил на Ученом совете НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, на котором обсудили сотрудничество двух стран в сфере образования. Дени Сассу-Нгессо подчеркнул, что Высшая школа экономики является одним из ведущих университетов в области образования и исследований в экономических и гуманитарных науках, и это признано на международной арене.

«Ваши образовательные программы и возможности для повышения квалификации, а также программы мобильности и стажировки погружают студентов в профессиональную среду, передавая им как теоретические, так и практические знания. Это помогает вашим студентам стать значимыми экспертами в различных странах. Ваш университет также придает большое значение культурному сотрудничеству, поддерживая иностранных студентов, включая тех, кто приезжает из Африки», — отметил президент Республики Конго. В свою очередь директор Питерской Вышки Анна Тышецкая добавила, что для университета важно выстраивать системное взаимодействие с африканскими государствами в образовательной сфере. НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург рассматривает этот визит как отправную точку для построения прочных и конструктивных отношений. «За продолжительное время сотрудничества обучение в нашей стране прошли более 8 тысяч граждан Республики Конго. Для российского образования важно международное сотрудничество по таким перспективным направлениям, как образование, искусственный интеллект и высокотехнологические разработки, культура»,— отметила она. В ходе встречи была подчеркнута значимость взаимодействия с Республикой Конго.

«Для нас огромная честь принимать Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Санкт-Петербурге. Ваш вклад в миротворческую деятельность, особенно в урегулировании внутриполитических конфликтов в Центрально-Африканской Республике, высоко ценится в нашей стране. Надеемся на развитие продуктивного сотрудничества с Республикой Конго в области гуманитарных и образовательных проектов», — сказала Анна Тышецкая. За вклад в развитие гуманитарных инициатив, в знак уважения и дружбы Президенту Республики Конго Сассу-Нгессо был вручен диплом почетного доктора НИУ ВШЭ. Президент Республики Конго поблагодарил Высшую школу экономики за присвоенное звание. Анна Тышецкая также сообщила, что в рамках развития взаимодействия с африканскими странами в ближайшее время состоится академическая миссия НИУ ВШЭ в ряд африканских стран, включая Республику Конго, Камерун, Экваториальную Гвинею и Эфиопию. В ходе ответной поездки планируется подписать сразу несколько соглашений о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и этими странами.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI