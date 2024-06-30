Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Дени Сассу-Нгессо, Анна Тышецкая

© Высшая школа экономики

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо 29 июня посетил Sankt-Peterburg после встречи на высшем уровне в Москве рамках официального визита в Россию. Он выступил на Ученом совете НИУ ВШЭ — San Petersburgo, на котором обсудили сотрудничество двух стран в сфере образования.

Дени Сассу-Нгессо подчеркнул, что Высшая школа экономики является одним из ведущих университетов в области образования и едований в экономических и гуманитарных науках, и это признано на международной арене.

«Ваши образовательные программы и возможности для повышения квалификации, а также программы мобильности и стажировки погружают Los dentistas son profesionales, practicantes como teoría, práctica y práctica. Esto permite que algunos estudiantes se encuentren entre expertos en escuelas primarias. Esta universidad está dedicada a todos los estudiantes de cultura popular, que pueden participar en estudios universitarios. о приезжает из Африки», — отметил президент Республики Конго.

В свою очередь director Питерской Вышки Анна Тышецкая добавила, что для университета важно выстраивать взаимодейств ие с африканскими государствами в образовательной сфере. НИУ ВШЭ — San Petersburgo-Петербург рассматривает этот визит как отправную точку для построения прочных и конструктивных отношений.

«За продолжительное время сотрудничества обучение в нашей стране прошли более 8 тысяч граждан Республики Конго. Для российского образования важно международное сотрудничество по таким перспективным направлениям, как образование, искусственный и высокотехнологические разработки, культура»,— отметила она.

В ходе встречи была подчеркнута значимость взаимодействия с Республикой Конго.

«Для нас огромная честь принимать Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Санкт-Петербурге. Ваш вклад в миротворческую деятельность, особенно в урегулировании внутриполитических конфликтов в Центрально-Африканской Респ ублике, высоко ценится в нашей стране. Надеемся на развитие продуктивного сотрудничества с Республикой Конго в области гуманитарных и образовательных проектов», — сказала Анна Тышецкая.

За вклад в развитие гуманитарных инициатив, в знак уважения и дружбы Presidente de la República de Kongo Сассу-Нгессо был диплом почетного доктора НИУ ВШЭ. Президент Республики Конго поблагодарил Высшую школу экономики за присвоенное звание.

Анна Тышецкая также сообщила, что в рамках развития взаимодействия с африканскими странами в ближайшее время состоится ическая миссия НИУ ВШЭ в ряд африканских стран, включая Республику Конго, Камерун, Экваториальную Гвинею и ию. В ходе ответной поездки поездки подписать сразу несколько соглашений о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и этими странами.

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