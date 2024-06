29.06.2024 29 czerwca 2024 r. Minister Radosław Sikorski wygłosił wykład Reflections on the Present Danger podczas 60. Ditchley Annual Lecture w Wielkiej Brytanii.

Source: Government of Poland in Polish

29 czerwca 2024 r. Minister Radosław Sikorski wygłosił wykład Reflections on the Present Danger podczas 60. Ditchley Annual Lecture w Wielkiej Brytanii.29.06.2024

Ditchley Annual Lecture – to prestiżowe, coroczne spotkanie brytyjskich dziennikarzy, polityków, analityków, ekspertów, przedsiębiorców i członków korpusu dyplomatycznego, podczas którego gość specjalny wygłasza przemówienie poświęcone tematyce związanej z aktualną sytuacją międzynarodową. Odbywa się w renesansowej rezydencji, z której podczas II wojny światowej korzystał ówczesny Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill.

Wśród postaci wygłaszających w przeszłości wykład w tym miejscu byli m.in. Prezydent Francji Valery Giscard d’Estaing, Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan, Sekretarz NATO Javier Solana, Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, Sekretarz Stanu John Kerry czy obecny szef CIA William Burns.

Minister Radosław Sikorski w swoim przemówieniu wskazywał na wyzwania, przed jakimi stoją państwa Zachodu; zagrożenia, jakie stwarza kształtujący się sojusz państw autorytarnych z udziałem Rosji oraz warunki, w jakich koalicja państw demokratycznych może przejąć inicjatywę.

Minister Sikorski kilkakrotnie powtórzył, że Rosja nie jest niezwyciężona, w historii ponosiła porażki, po których następowały przemiany.

Wygłoszona wersja przemówienia w języku angielskim znajduje się w załączniku na dole.

Foto: Sebastian Indra/MSZ

Materiały

Reflections on the Present Danger​_R. SikorskiReflections​_on​_the​_Present​_Danger​_R​_Sikorski.pdf 0.65MB

